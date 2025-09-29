Jetzt ist es offiziell! FC Bayern verkündet spektakuläre Rückkehr

Während es im Sommer mit einem Wechsel von Nick Woltemade nicht geklappt hat, versuchte es der FC Bayern beim VfB Stuttgart erneut – dieses Mal mit Erfolg für den deutschen Rekordmeister.

So hat der FC Bayern Rouven Kasper, ein Vorstandsmitglied der Stuttgarter, für sich gewonnen. Ab Januar 2026 wird der 43-jährige Sportökonom beim FC Bayern als Vorstand für Marketing und Vertrieb tätig sein. Kasper komplettiert damit die Führungsebene des Rekordmeisters und übernimmt eine zentrale Rolle in der strategischen Weiterentwicklung des Vereins. Zudem ist es eine besondere Rückkehr für ihn.

Rouven Kasper übernimmt Schlüsselrolle beim FC Bayern

Der Aufsichtsrat der Münchener äußerte großes Vertrauen in Kaspers Fähigkeiten. Präsident Herbert Hainer sagte: „Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen.“

Kasper zeigte sich dankbar über das entgegengebrachte Vertrauen und blickt erwartungsvoll in die Zukunft. „Nun freue ich mich enorm auf die künftige Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen sowie dem gesamten Team. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit voller Kraft an der Weiterentwicklung des FC Bayern zu arbeiten – dazu möchte ich meinen Beitrag leisten“, betonte er.

Rückkehr zum Rekordmeister

Rouven Kasper kennt den FC Bayern bereits aus seiner früheren Tätigkeit. Zwischen 2016 und 2021 war er verantwortlich für das Asien-Geschäft des Klubs und konnte in dieser Rolle internationale Erfahrung sammeln. Seine Rückkehr zum FCB unterstreicht die strategische Weitsicht des Vereins. Für den Wechsel wird Kaspers laufender Vertrag beim VfB Stuttgart, der ursprünglich bis 2028 datiert war, vorzeitig aufgelöst.

Mit Kaspers Verpflichtung plant der FC Bayern langfristig und verstärkt gezielt seine Führungsebene. Der Rekordmeister strebt unter seiner Mitarbeit eine Weiterentwicklung im Bereich Marketing und Vertrieb an.