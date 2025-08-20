FC Bayern München: Wechsel perfekt! Eberl bedient sich bei der Bundesliga-Konkurrenz

Aktuell befindet sich der FC Bayern auf der Suche nach Verstärkungen für die Profimannschaft, um in dieser Fußball-Saison in allen Wettbewerben so erfolgreich wie möglich zu sein.

Dabei hat sich der FC Bayern München jetzt bei der Konkurrenz bedient und sich mit Benjamin Sommer einen neuen Leiter für die Reha-Abteilung verpflichtet. Sommer wechselt von Eintracht Frankfurt nach München und bringt fundierte Expertise in den Bereichen Physiotherapie, Osteopathie und Rehabilitation mit. Die Umstrukturierung der Reha-Abteilung des FCB soll durch ihn maßgeblich gestaltet werden.

FC Bayern verstärkt Reha-Abteilung

Sommer machte sich in Frankfurt seit 2019 einen Namen. Er unterstützte die Genesung verletzter Spieler erfolgreich und war bei Trainern und Teammitgliedern hochgeschätzt. Zuletzt verhalf er dem Eintracht-Torhüter Kaua Santos nach einem Kreuzbandriss zu einer schnellen Rückkehr auf den Platz.

Auch interessant: Deutsche Fußball-Akademie in Los Angeles sorgt für mächtig Wirbel

Der in Aichach geborene Fachmann gilt als unumstrittener Experte seines Gebiets. Die Verantwortlichen des FC Bayern wollten ihn laut „Bild“ „unbedingt” in ihren Reihen haben. Bereits am Montag stellte ihn Trainer Vincent Kompany offiziell der Mannschaft vor, und Sommer begann unverzüglich mit seiner Arbeit.

Neue Herausforderungen beim FC Bayern

Sommer steht vor der Aufgabe, verletzte Spieler so effizient wie möglich wieder spielfähig zu machen. Dies ist besonders wichtig, da der Kader des FC Bayern derzeit als sehr dünn gilt. Eine enge Zusammenarbeit mit den Vereinsärzten wird dazu unerlässlich sein.

Zu Sommers dringlichsten Projekten gehört die Rehabilitation von Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. Alle drei Spieler kämpfen sich nach langfristigen Verletzungen zurück, benötigen jedoch Zeit, um vollständig zu genesen. Das Ziel ist, dass sie ohne Rückfallgefahr wieder einsatzbereit werden.

Mehr Nachrichten für dich:

Für Musiala soll die Genesung noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Sommer und sein Team haben die Aufgabe, den Nationalspieler nach seiner schweren Verletzung in bester Verfassung zurück auf den Platz zu bringen. Der FC Bayern setzt dabei große Hoffnungen auf Sommers Fachwissen und Erfahrung.