Vor Bayern – Leipzig! DFB verkündet wichtige Entscheidung

Das Warten hat ein Ende, die Bundesliga ist zurück! Am Freitag (23. August, 20.30 Uhr) eröffnet der FC Bayern München als amtierender deutscher Meister die neue Spielzeit. Dabei wartet mit Bayern – Leipzig gleich ein echtes Top-Spiel auf die Fans.

Vor dem Knaller-Auftakt Bayern – Leipzig hat der DFB eine wichtige Entscheidung offiziell verkündet: Das Schiedsrichtergespann für die erste Bundesliga-Partie der Saison 2025/26 steht fest.

Schiedsrichter-Entscheidung für Bayern – Leipzig gefallen

Der DFB schickt einen erfahrenen Unparteiischen für die Begegnung zwischen dem deutschen Rekordmeister und den roten Bullen: Florian Badstübner wird das Spitzenspiel leiten und so zwangsläufig im Fokus stehen. Bislang kam der 34-Jährige in dieser Saison sowohl im DFB-Pokal und in der Europa-League-Qualifikation zum Einsatz.

Über 60 Erstligaspiele hat Badstübner schon vorzuweisen. Dazu kommen viele weitere Einsätze in der zweiten, dritten und vierten Liga. Seine Assistenten werden Markus Schüller und Philipp Hüwe sein. Vierter Offizieller wird Tobias Reichel, während Tobias Welz und Justus Zorn die Videoschiedsrichter sein werden.

Sowohl den FC Bayern als auch RB Leipzig hat Badstübner schon des Öfteren gepfiffen. Der FCB spielte bereits sechsmal unter der Leitung des 34-Jährigen – nur ein Spiel ging verloren, allerdings konnte der deutsche Rekordmeister auch „nur“ dreimal gewinnen.

Gutes Omen für RB?

Auf der anderen Seite sieht es für Leipzig deutlich besser aus: Von 12 Spielen, die die Sachsen unter Badstübners Leistung absolviert haben, verlor RB nur ein einziges. In der Bundesliga verlor man noch gar nicht und gewann satte zehnmal, wenn der Unparteiische Badstübner hieß.

Geht dieser Lauf auch in München weiter? Die Bayern sind der große Favorit. Auch, weil es in Leipzig einen XXL-Umbruch gegeben hat. Unter anderem ist mit Ole Werner ein neuer Chefcoach gekommen. Kann er gleich mit einem Statement-Sieg in die neue Saison starten?