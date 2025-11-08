FC Bayern: Das hat sich angedeutet! Es drohen Leih-Konsequenzen

Im vergangenen Sommer haben nicht nur viele Spieler den FC Bayern verlassen, es gab auch einige Leihen. So hat der Rekordmeister mehrere Profis oder Talente an andere Vereine abgegeben, damit diese dort Spielpraxis sammeln und mit viel Erfahrung zurückkehren.

Das klappt aber nicht bei allen so gut. Die Leihe von Daniel Peretz an den Hamburger SV ist beispielsweise eine einzige Enttäuschung. Deshalb wird der FC Bayern München im Winter Konsequenzen ziehen.

FC Bayern: Leih-Abbruch rückt näher

Das haben sich sowohl Daniel Peretz, der FC Bayern als auch der Hamburger SV ganz anders vorgestellt. Der Torhüter wurde im Sommer an den Aufsteiger verliehen, um das Tor in der Bundesliga zu hüten. Doch nach nicht einmal sechs Monaten könnte es im Winter schon zu einem Leih-Abbruch kommen – und der hatte sich angedeutet.

Laut der „Bild“ sind alle Beteiligten nicht zufrieden damit, dass Peretz beim HSV nur Bankdrücker ist. Die klare Forderung der Münchener: Sollte sich bis zum Jahreswechsel an der Situation des Torhüters nichts ändern, wird er die Rothosen schon wieder verlassen.

Das Problem allerdings: Daniel Heuer Fernandes ist die Nummer eins der Norddeutschen und wird das mit großer Wahrscheinlichkeit auch bleiben. Da müsste schon viel passieren, damit Peretz den Stammkeeper im Kasten ersetzt.

Keine Rückkehr zum FCB

Lediglich im DFB-Pokal durfte die Leihgabe des FC Bayern bisher spielen. Ansonsten hat er gegen Publikumsliebling Heuer Fernandes keine Chance. Und wie sieht seine Situation bei einem Leih-Abbruch aus? Eine Rückkehr zu den Münchenern kommt derweil nicht infrage. Hinter Manuel Neuer ist nämlich Jonas Urbig gesetzt, der auch der Nachfolger des ehemaligen DFB-Keepers werden soll.

Somit müsste sich Peretz einen neuen Klub bis mindestens zum Saisonende suchen. An Optionen dürfte es jedoch nicht mangeln. Ein Engagement in Italien, Frankreich, England, wo auch ein Wechsel in die zweite Liga möglich scheint, steht im Raum.

Auch ist es noch unklar, ob es dann eine weitere Leihe wird oder er den deutschen Rekordmeister endgültig verlässt.