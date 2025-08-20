Profi hat keine Lust mehr auf den FC Bayern: Kommt es zum Blitz-Abschied?

Paul Wanner steht offenbar kurz vor einem Wechsel vom FC Bayern zur PSV Eindhoven. Das 19-jährige Talent, einst jüngster Bundesligaspieler des deutschen Rekordmeisters, wurde in den letzten Jahren bereits an Elversberg und Heidenheim verliehen.

Nun scheint er genug von der Warterei auf den Durchbruch in München zu haben. Die Aussichten auf regelmäßige Spielzeit dürfte im Star-Ensemble des FC Bayern zu gering sein. In der Eredivisie sieht das anders aus.

Verhandlungen zwischen PSV und FC Bayern

2025/26 hoffte Wanner auf eine Chance beim FC Bayern, vor allem durch Jamal Musialas Ausfall im offensiven Mittelfeld. Coach Vincent Kompany plant jedoch offenbar nicht mit dem jungen Spieler. Laut „Eindhovens Dagblad“ ist Wanner „ganz heiß darauf, bei den Holländern anzuheuern“. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten.

Details über einen möglichen Deal gibt es noch nicht. Allerdings gilt eine Leihe inklusive Kaufoption, in der sich der FC Bayern eine Rückkaufoption sichern würde, als realistisches Szenario. Ein ähnliches Modell wurde bereits bei Malik Tillman genutzt. Tillman wechselte nach seiner Zeit bei der PSV zu Leverkusen, ohne dass die Bayern ihre Rückkaufoption aktiviert hatten.

Konkurrenz geht leer aus

Wanner gilt seit Jahren als großes Talent, konnte jedoch bisher beim FC Bayern nicht durchstarten. Die starke Konkurrenz im Kader ließ keinen Raum für eine wirkliche Chance im Münchner Trikot. Obwohl er noch bis Sommer 2027 vertraglich in München gebunden ist, scheint eine langfristige Zukunft bei den Bayern zunehmend unwahrscheinlich.

Durch seinen bevorstehenden Wechsel zur PSV gehen zahlreiche Bundesliga-Interessenten an Wanner leer aus. Zuletzt soll vor allem Borussia Mönchengladbach intensiv um Wanner geworben haben.

