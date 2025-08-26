Nicolas Jackson im Anflug! FC Bayern erzielt wohl Einigung

Der FC Bayern arbeitet intensiv an einer Verstärkung für den Angriff. Nick Woltemade galt seit Anfang der Transferperiode als Nummer eins Kandidat, doch der VFB machte dem Rekordmeister einen Strich durch die Rechnung.

Laut Berichten könnte dafür bald Nicolas Jackson von Chelsea nach München wechseln. Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters verhandeln derzeit mit dem Londoner Klub und planen offenbar eine Leihe des Spielers.

Jackson: Spannende Perspektiven beim FC Bayern

Verschiedene Namen wie Jadon Sancho oder Christopher Nkunku wurden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Aber nun scheint die Wahl auf Nicolas Jackson gefallen zu sein. Die „Sport BILD“ berichtet, dass Bayern und der Angreifer bereits eine Einigung erzielt hätten. Noch steht allerdings eine Einigung mit dem FC Chelsea aus.

Jackson selbst drängt laut Transferexperte Sacha Tavolieri aktiv auf einen Wechsel zum FC Bayern. Der Senegalese bringt viel Flexibilität mit: Er kann sowohl als klassischer Neuner als auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einer attraktiven Option für Bayern-Trainer Vincent Kompany.

In der letzten Saison sammelte Jackson 15 Torbeteiligungen in der Premier League. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete fünf weitere vor. Insgesamt brachte der 24-Jährige in 37 Spielen für die Blues 13 Tore und sechs Assists ein. Solche Leistungen könnten die Offensive des FC Bayern deutlich verstärken.

Chelsea und der Wunsch, Jackson loszuwerden

Trotz seines Potenzials hat Jackson bei Chelsea keine Zukunft mehr. Die Londoner wollen sich von ihm trennen, da sie sich im Sommer auf seiner Position verstärkt haben. Mit Joao Pedro und Liam Delap hat man im Sturm gleich zweifach zugeschlagen. Daher soll Chelsea offen für Verhandlungen mit dem FC Bayern sein.

Für den FC Bayern könnte der Transfer von Nicolas Jackson eine sinnvolle Ergänzung sein. Der Klub sucht schon lange nach einer neuen Offensivkraft und könnte mit Jackson eine flexible Lösung finden. Sein Wechsel könnte der Münchner Offensive die nötige Durchschlagskraft verleihen.

