Es geht auch um Nico Schlotterbeck! Bayern-Boss Eberl äußert sich deutlich

Nico Schlotterbeck zum FC Bayern München – bei den Gedanken an dieses mögliche Szenario dürfte allen BVB-Fans ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Und doch ist diese Thematik aktuell präsent wie nie. Denn laut übereinstimmenden Medienberichten soll der deutsche Rekordmeister den Top-Innenverteidiger weit oben auf der Einkaufsliste für den kommenden Sommer haben.

Schlotterbeck gehört zu den absoluten Top-Spielern des Landes und ist so schon höchst interessant für die Bayern. Dazu würde er in der linken Innverteidigung perfekt zur Spielidee des FCB passen. Doch wie realistisch ist dieser Hammer-Transfer wirklich?

Bayern nimmt Nico Schlotterbeck ins Visier

Schlotterbeck gehört zweifelsohne zu den absoluten Top-Verteidigern Europas, zählt sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei der deutschen Nationalmannschaft zu den absoluten Leistungsträgern. Da wäre es doch nur logisch, wenn er eines Tages an die Isar wechseln würden. Oder eben nicht?

Fakt ist: Er fühlt sich in Dortmund pudelwohl, kann sich vorstellen, noch lange beim BVB zu bleiben und dort eines Tages – wohl eher früher als später – zum Kapitän zu werden. Doch laut mehreren Medienberichten soll er sich zunächst ein Bild von der sportlichen Entwicklung der kommenden Monate machen wollen, bevor er seinen 2027 auslaufenden Vertrag im Pott verlängern würde.

Derzeit lässt er Schwarz-Gelb noch zappeln und bekannte sich zuletzt nicht ganz klar zum BVB. Vor dem direkten Duell zwischen den Bayern und dem BVB (Samstag, 18. Oktober, 18.30 Uhr) spricht nun FCB-Boss deutlich über den DFB-Star. „Ich werde mich vor so einem Spiel nicht zu einem Spieler vom Gegner äußern“, so Eberl über das Schlotterbeck-Gerücht gegenüber der „Sportbild„.

Vertragsverlängerung mit Upamecano hat höchste Priorität

„Wir haben sehr gute Innenverteidiger mit Minjae Kim, Jona Tah und Upa. Das ist für uns das große Thema, die Verlängerung von Upamecano. Das steht für uns über allem. Wenn sich diese Themen anders darstellen sollte, wird man sich den Markt anschauen“, fügte Eberl an. Noch spielen die Bayern die Thematik rund um Schlotterbeck herunter.

Doch sollten sich beide Vertragsgespräche – mit Schlotterbeck beim BVB und mit Upamecano beim FCB – als schwierig herausstellen, könnte in die Sache wohl schneller Fahrt reinkommen, als den BVB-Fans lieb ist.