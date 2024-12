FC Bayern München: Konkurrenz ausgestochen? FCB bei Mega-Star wohl in Pole-Position!

Der FC Bayern München hat sich mit einem starken Jahresabschluss in die Winterpause verabschiedet. Der 5:1-Heimsieg gegen RB Leipzig zeigte einmal mehr: Vor allem in der Offensive läuft es unter Neu-Trainer Vincent Kompany bislang prächtig.

Doch trotz der aktuell guten Form scheint der deutsche Rekordmeister immer noch nicht genug zu haben. Denn nun sorgt ein Bericht für jede Menge Hoffnung bei den Fans – krallt sich der FC Bayern München diesen Mega-Star?

Schnappt sich der FC Bayern München Xavi im zweiten Anlauf?

Bereits im vergangenen Sommer hatten es die Bayern bei Xavi versucht, nun könnte sich die Hartnäckigkeit der Münchener auszahlen. Wie „The Atheltic“ berichtet, soll sich der FCB im Rennen um den niederländischen Nationalspieler in der Pole-Position befinden. Zwar sollen auch Arsenal, Liverpool, Barcelona sowie Real Madrid ihre Fühler nach dem Edeltechniker ausgestreckt haben, allerdings scheinen die Bayern derzeit die Nase vorn zu haben.

Allerdings soll Xavi laut „Bild“ nicht die erste Wahl der Münchener Bosse sein. Viel mehr soll Florian Wirtz ganz oben auf dem Wunschzettel des FCB stehen. Weil sich bei dem deutschen Nationalspieler aber ein Verbleib in Leverkusen andeutet, muss sich der deutsche Rekordmeister wohl umorientieren.

Hohe Ablöse für Xavi fällig

In der Causa Xavi scheint es jedenfalls ohnehin zu einem Verkauf kommen. Der 21-Jährige ist derzeit von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen, zu einem Verbleib in der französischen Hauptstadt oder in Leipzig wird es aber wohl nicht kommen.

Die Pariser erhoffen sich derweil eine hohe Ablöse von ihrem Mega-Juwel. Laut „The Athletic“ soll die Preisvorstellung des französischen Serienmeisters bei mindestens 80 Millionen Euro liegen. Damit wäre er trotzdem deutlich günstiger als ein Florian Wirtz.