Bayern guckt in die Röhre! Nächster Transfer vom Tisch

Beim FC Bayern platzt in den letzten Tagen ein Transfer nach dem anderen. Die Münchner sind weiterhin auf der Suche nach offensiven Verstärkungen, bevor der Transfermarkt in wenigen Tagen schließt.

Doch Spieler, die zuletzt immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden, finden gerade allesamt einen neuen Verein – und der FCB geht leer aus. Mit Xavi Simons trifft es die Münchner nun erneut hart.

Verzweifelt der FC Bayern?

Fast schon verzweifelt sucht der FC Bayern seit Monaten nach einem Spieler, der die Offensive verstärken kann. Ein kreativer Spieler, der mehrere Positionen bekleiden kann, wäre für die Bayern ideal. Daher wurde es zuletzt um Christopher Nkunku besonders heiß, den Max Eberl angeblich ganz oben auf seiner Liste gehabt haben soll. Doch der Franzose wechselt nun zur AC Mailand.

Die Nachricht über den Transfer von Nick Woltemade am Donnerstagabend (28. August) dürfte für die Bayern-Bosse der nächste Nackenschlag gewesen sein. Seit Wochen hat man mit dem VfB Stuttgart über eine mögliche Verpflichtung verhandelt, doch Stuttgart blockte ab. Und plötzlich klopfte Newcastle United beim VfB an und sicherte sich den Woltemade-Deal.

Ist Jackson die letzte Chance?

Als wäre das nicht schon genug, hat mit Xavi Simons jetzt ein weiterer Spieler, der immer mal wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, einen neuen Verein gefunden. Der niederländische Shootingstar wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano für 60 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Besonders schlucken muss hier Trainer Vincent Kompany, der sich Simons laut „Sport Bild“ besonders gewünscht hatte.

Wie der FC Bayern seine Offensivpläne jetzt zu Ende bringt, ist unklar. Viele Optionen bleiben nicht mehr und mittlerweile gilt nur noch Nicolas Jackson als heiße Option. Ob er allerdings wirklich die Wunschlösung ist oder nur der letzte Strohhalm, ist unklar.