Als Kane-Ersatz? Bayern nimmt wohl Top-Stürmer ins Visier

Der FC Bayern plant bereits für mögliche Entwicklungen im kommenden Sommer. Sollte Harry Kane den Klub verlassen, hätte der Rekordmeister laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits einen potenziellen Nachfolger im Blick: Dusan Vlahovic von Juventus Turin. Erste Schritte in diese Richtung sollen bereits erfolgt sein.

Nach Angaben der „Bild“ seien die Münchner bereits mit dem Umfeld des Serben in Kontakt getreten. Konkrete Vertragsverhandlungen gibt es jedoch noch nicht. Der FC Bayern wolle zunächst mögliche Optionen ausloten.

FC Bayern prüft Vlahovic-Wechsel

Besonders die Vertragssituation von Dusan Vlahovic macht ihn zu einer interessanten Option. Sein Vertrag bei Juventus Turin läuft nach dieser Saison aus. Ab Januar kann der Serbe daher frei mit anderen Klubs sprechen. Im Sommer 2026 wäre Vlahovic ablösefrei, was ihn noch attraktiver für Vereine wie den FC Bayern macht.

Vlahovic wechselte im Januar 2022 für 83,5 Millionen Euro von der AC Florenz zu Juventus Turin. In der vergangenen Saison kam er in 44 Pflichtspielen auf 17 Tore und fünf Vorlagen. Trotz seiner Qualitäten ist er momentan nicht immer gesetzt, zeigte aber in der Champions League gegen Borussia Dortmund eine Glanzleistung mit zwei Toren und einer Vorlage.

Konkurrenz für den FC Bayern

Ob der FC Bayern endgültig auf Vlahovic setzt, ist noch unklar. Laut Transfer-Experte Romano prüft der Klub derzeit verschiedene Optionen für die Zukunft. Jedoch ist klar, dass die Münchner im Rennen um Vlahovic nicht allein sind. Auch andere europäische Topklubs sollen Interesse an dem Serben zeigen.

Sollte der FC Bayern einen Vorstoß wagen, verspricht die bevorstehende Transferphase äußerst spannend zu werden. Die Münchner werden nichts überstürzen, sondern sich genau überlegen, ob Vlahovic langfristig ins Konzept passt.