Super-Gau für den FC Bayern München? Top-Klubs schielen auf FCB-Star

Die Zukunft von Dayot Upamecano beschäftigt die Verantwortlichen des FC Bayern München. Der Vertrag des französischen Abwehrspielers läuft im Sommer 2026 aus. Max Eberl und Co. stehen also unter Zugzwang.

Mit Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester United sollen jetzt drei europäische Top-Klubs großes Interesse zeigen. Beim FC Bayern München dürfte man Upamecano dagegen als zentralen Baustein für die Zukunft sehen.

FC Bayern München: Upamecano könnte ablösefrei gehen

Laut „fichajes.net“ plane man in Manchester, Paris und Madrid, Upamecano nach Vertragsablauf ablösefrei zu verpflichten. Besonders in der spanischen Hauptstadt könnte man ernst machen, da der Klub möglicherweise einen Nachfolger für David Alaba sucht. Ironischerweise verließ auch der Österreicher den deutschen Rekordmeister einst für die Spanier. Alabas ablösefreier Wechsel hatte dem FC Bayern München 2021 äußerst wehgetan.

Auch PSG beobachtet Upamecano aufmerksam, denn der Klub sichert sich gern die Dienste französischer Topspieler. Bei Manchester United wäre das Ziel, mit teuren Transfers die Rückkehr in Europas Elite zu schaffen. Jedoch scheint der englische Klub für Upamecano aus sportlicher Sicht weniger attraktiv zu sein, verglichen mit den anderen Interessenten.

FC Bayern Münchens Pläne für Upamecano

Der FC Bayern München möchte hingegen unbedingt den Vertrag mit seinem Abwehrboss verlängern und einen ablösefreien Abgang verhindern. Ein solcher Abgang würde die Abwehr des Rekordmeisters stark schwächen und Fragen zur Kaderplanung aufwerfen.

Upamecano bleibt ein zentraler Bestandteil des Teams von FC Bayern München. Ob es gelingt, den Verteidiger langfristig in München zu halten, wird entscheidend sein. Der Kampf um einen der gefragtesten Innenverteidiger des europäischen Fußballs ist jedenfalls entfacht.

