FC Bayern München: DIESEN Bayern-Stars winken die nächsten Titel

Der FC Bayern München hat am Mittwochabend den fünften Titel in dieser Saison eingefahren. Mit 3:2 besiegte der Rekordmeister im deutschen Supercup-Finale den BVB.

Nur einen Tag später winken dem FC Bayern München die nächsten Titel – und zwar bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres.

Hat der FC Bayern München die besten Fußballer Europas?

Die UEFA wird am Donnerstag nicht nur die Gruppenphase der Champions League auslosen, sondern auch Titel für die vergangene Saison vergeben. Gekürt wird Europas Fußballer des Jahres und zusätzlich die einzelnen Position: Also bester Torhüter, bester Verteidiger usw.

Wie die „Bild“ aus UEFA-Kreisen erfahren haben will, stehen die Sieger schon fest. Fast alle Titel gehen demnach an den FC Bayern München. Manuel Neuer wird zum besten Torhüter gekürt, Joshua Kimmich ist der beste Verteidiger und Robert Lewandowski selbstverständlich der beste Stürmer. Außerdem soll Trainer Hansi Flick, der Beste seiner Zunft sein.

Lediglich der Titel des besten Mittelfeldspielers geht dem Bericht zufolge nicht an den FC Bayern München. Diesen Titel soll Kevin de Bruyne von Manchester City einheimsen, der auch bei der Wahl zum besten Fußballer Europas unter den Top drei Kandidaten ist.

Wird Lewandowski Europas Fußballer des Jahres?

In der Verlosung sind neben de Bruyne auch noch Manuel Neuer und Robert Lewandowski. „Ich glaube nicht, dass es der Torwart wird“, so Neuer am Mittwochabend. Stattdessen wird es wohl Teamkollege Robert Lewandowski sein.

Lewandowski feierte nicht nur das Triple mit dem FC Bayern München, sondern der Pole erlebte die beste Saison seines Lebens. In der Champions League traf er 15 Mal, obwohl er zwei Spiele weniger hatte, in der Bundesliga gelangen ihm 34 Tore und im Pokal zusätzlich noch sechs Treffer. (fs)