Fans horchen auf: FC Bayern trifft Transfer-Entscheidung

Der FC Bayern München hat in diesem Sommer bereits kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Jonathan Tah aus Leverkusen und Tom Bischof von Hoffenheim verpflichteten die Münchner frühzeitig zwei neue Spieler, bevor sie mit dem Königstransfer Luis Diaz vom FC Liverpool nachlegten.

Das ist aber noch nicht alles. Laut „Sport Bild“ könnte es das auf der Zugangsseite für diesen Transfersommer gewesen sein. Die Fans FC Bayern München schauen ganz genau hin.

FC Bayern priorisiert Verkäufe vor weiteren Käufen

In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung bestimmten Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die weitere Transferstrategie. Nach „Sport Bild“-Informationen sehen die Verantwortlichen „keinen zwingenden Bedarf“, den Kader mit externen Neuzugängen weiter zu verstärken. Bevor zusätzliche Millionen für neue Spieler ausgegeben werden, sollen erst aktuelle Kaderspieler verkauft und Transfererlöse erzielt werden.

Eine Ausnahme bildet die Personalie Nick Woltemade. Der 23-jährige Nationalspieler, derzeit bei VfB Stuttgart unter Vertrag, steht weiterhin auf der Wunschliste des FC Bayern. Für einen potenziellen Transfer soll es ein eigenes Budget geben. Wie hoch dieses ausfällt, bleibt unklar. Dennoch könnten hohe Ablöseforderungen der Stuttgarter einen Wechsel erschweren.

Wechsel von Woltemade ungewiss

Woltemade und Bayern-Sportvorstand Max Eberl sollen sich bereits mündlich über einen Transfer einig sein. Der 1,99-Meter große Stürmer hat jedoch keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, und der VfB Stuttgart verweigert offenbar jede Verkaufsbereitschaft. Die Schwaben planen mit ihrem Torjäger für die kommende Saison, was einen Wechsel zunehmend unwahrscheinlich macht.

Insgesamt bleibt der FC Bayern flexibel. Sollten keine Spieler mehr verkauft werden, sind weitere namhafte Transfers in diesem Transfersommer ausgeschlossen. Mit Tah, Bischof und Diaz sieht sich der deutsche Rekordmeister für die kommende Spielzeit gut gerüstet. Woltemade bleibt eine offene Frage, erfordert allerdings Geduld auf Seiten der Bayern.

