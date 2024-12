FC Bayern: München: Mega-Talent vor Abgang? Es wäre ein herber Verlust

Der FC Bayern München hat so manches Top-Talent in den eigenen Reihen. Einige sind noch Rohdiamanten wie Adam Aznou oder Nestory Irankunda. Akteure wie Aleksander Pavlovic dagegen sind beispielsweise schon ein fester Teil des Profikaders.

Im kommenden Jahr soll auch FCB-Leihgabe Paul Wanner ein fester Teil der Mannschaft von Vincent Kompany werden. Der Youngster zählt zu den absoluten Juwelen der Bundesliga. Doch dem FC Bayern München soll nun ein Abgang des 18-Jährigen drohen.

FC Bayern München: VfB nimmt Wanner ins Visier

Wanner spielte schon in der vergangenen Saison in Elversberg groß auf und liefert auch in der ersten Bundesliga beim FC Heidenheim in diesem Jahr ab. Sieben Torbeteiligungen sammelte er in der laufenden Spielzeit bisher. Seine Entwicklung schreitet stark voran und der FCB plant zweifelsohne mit dem Offensiv-Youngster.

„Wir planen als FC Bayern sicher in Zukunft mit Paul Wanner. Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und stehen mit Paul regelmäßig im Austausch“, sagte Sportdirektor Christoph Freund kürzlich. Der Plan ist klar: Wanner kommt nach seiner Leihe in Heidenheim zurück und soll in der nächsten Saison bei den Bayern gemeinsam mit Jamal Musiala und Co. zaubern.

++ FC Bayern München verkündet Hiobsbotschaft – jetzt kommt es knüppeldick ++

Allerdings haben auch andere Bundesligisten ihr Auge bereits auf den FCB-Youngster geworfen. Laut „Sky“ sei Wanner einer der möglichen Kandidaten auf die Nachfolge von Enzo Millot beim VfB Stuttgart. Er könnte die Schwaben im Sommer laut „Sky“ für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro verlassen.

Verliert der FCB an die Konkurrenz?

Intern sei bereits über die Personalie Wanner gesprochen worden sein. Konkrete Gespräche mit dem 18-Jährigen oder dem FC Bayern habe es bisher nicht gegeben. Mehr als ein loses Interesse sei es vom deutschen Vizemeister noch nicht. Neben Stuttgart soll jedoch auch Bayer Leverkusen den Youngster genauestens beobachten. Fakt ist: Wanner spielt sich mehr und mehr auf den Zettel anderer Klubs.

Weitere News:

Wanner besitzt beim FC Bayern noch einen langfristigen Vertrag bis 2027, mögliche Interessenten müssten also durchaus tief in die Tasche greifen. Seine Zukunft beim Rekordmeister ist ungewiss – trotz dessen, dass die Bayern voll mit ihm planen.