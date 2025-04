FC Bayern München: FCB-Star vor dem Aus! Bosse verlieren die Geduld

Dieser Transfer kann bislang nur als Flop bezeichnet werden. Im Januar 2024 holte der FC Bayern München Sacha Boey für satte 30 Millionen Euro aus Istanbul. Doch nach über einem Jahr Klubzugehörigkeit ist die Zwischenbilanz äußerst ernüchternd.

Boey ist andauernd verletzt, kann auch fit nicht überzeugen, stand in nur 649 von 5.940 Pflichtspiel-Minuten auf dem Platz. Und nun scheint die Geduld der Bosse des FC Bayern München aufgebraucht. Ein vorzeitiger Abgang im Sommer wird diskutiert.

FC Bayern München: Flop Boey droht das Aus

In der Türkei ein gefeierter Star, beim FCB immer mehr ein Flop. Ganz viel deutet inzwischen darauf hin, dass Sacha Boey trotz seines Vertrags bis 2028 die Säbener Straße schon in diesem Sommer wieder verlassen muss. Kommt es so, wären es für ihn verschwendete anderthalb Jahre in Deutschland. Neben mehreren schwerwiegenden Muskel-, Knie und Knöchelverletzungen lief es auch in den wenigen Momenten auf dem Rasen nicht sonderlich gut.

Inzwischen ertappen sich Bayern-Fans immer häufiger, den Franzosen geradezu zu vergessen. Seine letzte Einsatzminute in der Bundesliga liegt bereits Wochen zurück. Und allzu viele könnten auch nicht mehr folgen, denn inzwischen deutet einiges auf eine Trennung im Sommer hin. Schon von Trainer Vincent Kompany gab es zuletzt eine schallende Ohrfeige (hier die Details). Und auch die Bayern-Bosse, so berichtet nun „Ran“, diskutieren bereits einen Transfer.

Schon im Winter wollte Galatasaray seinen Star zurück, lief damals vor verschlossene Türen. Nun könnte der türkische Rekordmeister einen neuen Anlauf wagen – denn im Sommer soll ein Verkauf für den FC Bayern München laut übereinstimmender Medienberichte immer mehr zur Option werden.