Transfer-Hammer! Saudi-Klub forciert Blitz-Wechsel von Bayern-Star

Kingsley Coman könnte den FC Bayern bald verlassen. Der Franzose steht vor einem möglichen Wechsel zu Al-Nassr, dem Verein von Cristiano Ronaldo. Laut „BILD“ gibt es bereits fortgeschrittene Gespräche, ein offizielles Angebot an Bayern steht aber noch aus. Der Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte darüber zuerst berichtet.

Al-Nassr arbeitet weiterhin an einem Team voller Stars. Joao Felix wechselte bereits für 30 Millionen Euro vom FC Chelsea. Zudem wird Barcelonas Verteidiger Inigo Martinez als Neuzugang erwartet. Mit Coman vom FC Bayern könnte in Kürze ein weiterer Hochkaräter zur Mannschaft stoßen. Die saudische Liga lockt mit attraktiven Angeboten.

Coman vor Bayern-Abgang?

Coman steht bei Bayern auf der internen Liste der Wechselkandidaten. Grund dafür ist die starke Konkurrenz auf seiner Position. Mit Luis Díaz, der für 70 Millionen Euro vom FC Liverpool kam, und Serge Gnabry wird der Kampf um Einsätze intensiver. Für Coman bleibt wenig Spielraum, was einen Wechsel wahrscheinlich macht.

Der 27-jährige Franzose spielt seit 2015 für Bayern und hat eine beeindruckende Titelsammlung vorzuweisen. Er gewann neun deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokale und erzielte das entscheidende Tor im Champions-League-Finale 2020 gegen Paris Saint-Germain. Doch nun scheint seine Zeit in München dem Ende zuzugehen.

Neues Kapitel an der Seite von Ronaldo?

Al-Nassr bietet Coman eine Chance auf einen Neuanfang. Bei Bayern hat der Angreifer seine besten Jahre erlebt, doch ein Umbruch bahnt sich an. Schon jetzt ist er nicht mehr die erste Wahl. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien könnte Coman neue Perspektiven eröffnen und den Münchnern gleichzeitig weitere Transferoptionen bieten.

Bayern und Coman könnten also getrennte Wege gehen. Sollte Al-Nassr die geforderten Konditionen erfüllen, beendet der Franzose sein erfolgreiches Kapitel in München. Sein potenzieller Transfer unterstreicht einmal mehr, wie lukrativ die saudische Liga für internationale Fußballstars geworden ist.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.