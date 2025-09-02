Ende einer Ära: Überraschender Abgang beim FC Bayern

Kingsley Coman verlässt den FC Bayern in Richtung Al Nassr, doch überraschend folgt ihm auch Physiotherapeut Gianni Bianchi. Laut „Bild“ habe Coman Bianchi gebeten, ihn nach Saudi-Arabien zu begleiten. Der 60-Jährige entschied sich daraufhin, seine langjährige Tätigkeit beim FC Bayern zu beenden.

Bianchi begann 2007 beim FC Bayern als persönlicher Physiotherapeut von Luca Toni. Nach Tonis Rückkehr nach Italien blieb er in München. Bianchi arbeitete sich zum Chef-Physiotherapeuten hoch und baute enge Beziehungen zu Top-Stars wie Franck Ribery auf. Insgesamt erlebte er 13 Trainer beim Verein.

FC Bayern verliert langjährigen Mitarbeiter

Kingsley Comans Wechsel zu Al Nassr wurde Mitte August nach langen Verhandlungen bestätigt. Der FC Bayern dankte Coman offiziell für seine Verdienste. „King wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben, und wir wünschen ihm bei seiner neuen Herausforderung alles Gute“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Coman war seit 2015 beim FC Bayern, zunächst als Leihspieler von Juventus Turin, später fest verpflichtet. Er bestritt 339 Pflichtspiele, erzielte 72 Tore und bereitete 71 weitere vor. Der Gewinn der Champions League 2020 prägte seine Zeit in München, als er das entscheidende Tor im Finale erzielte.

Top-Physio verlässt München

Coman hatte laut Berichten ein enges Vertrauensverhältnis mit Physiotherapeut Bianchi. Aufgrund zahlreicher Verletzungen arbeitete der Franzose oft mit ihm zusammen. Nun setzt Bianchi seine Karriere bei Comans neuem Klub Al Nassr fort. Der FC Bayern verliert damit eine prägende Figur seiner medizinischen Abteilung.

Wer seinen Platz beim FCB ausfüllen wird, ist noch unklar. Fakt ist: Der Abgang trifft den deutschen Rekordmeister durchaus. Er zählt schließlich zu den besten seines Faches. Es ist das Ende einer besonderen Ära.

