FC Bayern München bangt um Star! Neue Entwicklung dürfte den Bossen gar nicht gefallen

Die Gerüchteküche brodelt: Manchester United soll sich ernsthaft dafür interessieren, den Bayern-Profi Aleksandar Pavlovic zu verpflichten. Im „Bild“-Podcast „Bayern Insider“ wurde am Donnerstag bestätigt, dass der Mittelfeldspieler ins Visier des englischen Rekordmeisters gerückt ist. Kommt es im Winter zum Wechsel?

FC Bayern München blockt Verkaufspläne

Christian Falk, Fußballchef bei „Bild“, stellte klar: Der FC Bayern München will Pavlovic keinesfalls bereits 2026 abgeben. Vor Kurzem erst hatte sich der 21-Jährige von Verletzungen und Krankheiten erholt und beeindruckte in dieser Saison mit starken Leistungen.

Manchester United soll durch Mittelsmänner bereits vorsichtig bei den Beratern des Bayern-Talents nachgefragt haben. Allerdings blieb der Kontakt bislang unverbindlich. Pavlovic hat einen langfristigen Vertrag bis 2029, der keine Ausstiegsklausel enthält. Das erschwert ein potenzielles Angebot der finanziell angeschlagenen Red Devils.

Bayern-Coach lobt Pavlovics Formkurve

Unter Trainer Vincent Kompany gedeiht Pavlovic, der sich mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich die Plätze im zentralen Mittelfeld teilt. Der FC Bayern München setzt große Hoffnungen in ihn. Kompany betonte zuletzt Pavlovics starke Formentwicklung und dürfte auch deshalb einem vorzeitigen Verkauf nicht zustimmen.

Wie „Bild“ berichtet, könnte Man United künftig Druck machen, um Pavlovic doch noch nach England zu lotsen. Im kommenden Transferfenster bleibt der FC Bayern München jedoch sicher, seinen Leistungsträger zu halten. Daran sollen auch höhere Angebote nichts ändern – zumindest bis zum Sommer.