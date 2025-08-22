Kane-Back-Up gefunden? Bayern München macht bei Premier-League-Star Ernst!

Bayern München will kurz vor dem Transferschluss den Kader ergänzen und ein Backup für Harry Kane verpflichten. Der Stürmer hat bislang überragende Werte erzielt: In 97 Pflichtspielen für Bayern München schoss er 86 Tore und bereitete 26 weitere vor. Doch bei einem möglichen Ausfall fehlen Alternativen im Sturmzentrum.

Der einzige Ersatz von Bayern München, Jonah Kusi-Asare, ist noch unerfahren. Daher prüfen die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl den Transfermarkt. Laut Uli Hoeneß soll eine Verpflichtung bevorzugt per Leihe erfolgen. Aktuell gibt es Überlegungen, Nicolas Jackson vom FC Chelsea als möglichen Ersatz zu holen.

Bayern München sucht Offensiv-Verstärkung

Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, dass Bayern München Kontakt zu Chelsea aufgenommen hat, um Jacksons Verfügbarkeit zu prüfen. Der 24-jährige senegalesische Nationalspieler wechselte 2023 für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal nach London. Dort erzielte er in zwei Premier-League-Spielzeiten jeweils zweistellige Tore.

++ Vor Bayern – Leipzig! DFB verkündet wichtige Entscheidung ++

Trotz seiner Leistungen ist Jackson nicht unumstritten. Durch neue Verpflichtungen wie Joao Pedro rutschte er in Chelseas Angreifer-Hierarchie deutlich zurück. Die Londoner wollen ihn von der Gehaltsliste streichen, sodass eine Leihe für Bayern München eine logische Option wäre.

FCB prüft Leihe von Jackson

Jackson besitzt ein langfristiges Arbeitspapier bis 2033, was einen Kauf erschwert. Eine Leihe könnte die ideale Lösung darstellen. Neben Bayern München sollen auch Newcastle United und Aston Villa Interesse gezeigt haben. Die Münchner prüfen weiterhin, ob der Senegalesische Stürmer ins Konzept passt.

Weitere News:

Falls der deutsche Rekormeister zuschlägt, könnte Jackson als bulliger Stürmer eine wertvolle Ergänzung darstellen. Mit einem anderen Profil als Harry Kane würde er eine interessante Alternative bieten, um den Rekordmeister breiter aufzustellen. Ob der Transfer gelingt, entscheidet sich in den finalen Tagen des Transferfensters.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.