FC Bayern München: Rolle rückwärts bei Werner? DIESER Transfer-Bericht irritiert die Fans

München. War Timo Werners Absage an den FC Bayern München vielleicht nur ein taktisches Manöver? Der Stürmer hatte in einem Interview am Wochenende zu seinen Wechselabsichten erklärt, dass ihn bei einem möglichen Transfer eher der Schritt ins Ausland reizen würde und nicht ein Wechsel zum Rekordmeister.

Damit schien das Thema geklärt – eine Absage Werners an die Verantwortlichen des FC Bayern München. Doch jetzt macht ein neuer Bericht die Bayern-Fans stutzig. War Werners Interview vielleicht nur Kalkül?

FC Bayern München: Werner immer noch eine Alternative zu Sané?

Wie der „Kicker“ jetzt berichtet, bewerte man beim FC Bayern München Werners Interview als „unaufgeregt“. Mehr noch, es bestehe die Vermutung, dass die Aussagen vielleicht sogar „taktisch motiviert“ sein könnten.

Demnach könnte Werner weiterhin ein alternatives Transferziel für die Bayern darstellen, sollte man sich nicht mit Manchester Citys Leroy Sané auf einen Wechsel einigen können. Gerüchte, dass der FCB starkes Interesse an dem ehemaligen Schalker hat, halten sich seit dem letzten Sommer. Dennoch konnte in diesem Fall bisher keine Entscheidung verkündet werden, die Zukunft der Personalie Sané ist weiterhin ungeklärt.

Sollte der Wechsel von Leroy Sané scheitern, könnte Timo Werner eine Option für den FC Bayern München sein. Foto: imago images/ZUMA Wire

Will Werner nur pokern?

Und Timo Werner? Pokert der Leipzig-Star vielleicht nur? Wie der „Kicker“ weiter berichtet, sei an den Informationen, dass Werner ein Angebot des FC Liverpools vorliegen hätte, überhaupt nichts dran.

Der Vertrag von Werner bei RB Leipzig läuft noch bis 2023. Neben seinen starken Leistungen in der Bundesliga (21 Tore in 25 Spielen), weckt ein weiteres Detail das Interesse von Europas Spitzen-Klubs.

-----------

Weitere Sport-News des Tages:

FC Schalke 04: Irre Wende! Totgeglaubter Ex-Schalke-Kicker lebt!

Borussia Dortmund: Erling Haaland zu Real Madrid? ER gießt mächtig Öl ins Feuer

Borussia Dortmund: Geht BVB-Star Mario Götze ausgerechnet zu DIESEM Club?

---------

Dank einer Ausstiegsklausel soll es dem deutschen Nationalspieler möglich sein, schon in diesem Sommer für 60 Millionen Euro zu wechseln. Ein Preis, der für solch einen Spieler fast schon als „Schnäppchen“ bezeichnet werden kann...