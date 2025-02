FC Bayern München: Ende einer Ära? Plötzlich ist es möglich

Beim FC Bayern München gab es zuletzt einiges zu bejubeln. Mit Manuel Neuer, Alphonso Davies und Jamal Musiala konnte man sich jeweils auf eine Vertragsverlängerung einigen. Insbesondere im Fall von Musiala greifT der Rekordmeister ganz tief in die Tasche (hier mehr dazu lesen).

Andere Personalien sind dagegen ungeklärt. Die von Joshua Kimmich zum Beispiel, der aktuell angeschlagen fehlt. Aber auch wie es mit Thomas Müller beim FC Bayern München weitergeht, ist noch nicht klar. Das Ende seiner Bayern-Ära ist nicht mehr ausgeschlossen.

FC Bayern München: Müller gerät aufs Abstellgleis

Seit dem Jahr 2000 spielte er in der Jugend des Rekordmeisters, seit 2008 für die Profis. Thomas Müller hat mit dem FCB alles erlebt, was es zu erleben gibt. Zwölf Meisterschaften, sechs DFB-Pokale und zwei Champions-League-Titel brachte er mit nach Hause. Die Fans können sich den 35-Jährigen gar nicht in einem anderen Trikot als dem Münchener Rot vorstellen.

Und dennoch könnte im Sommer genau dieser Fall eintreten. Im Herbst seiner Karriere fungiert Müller beim FC Bayern München größtenteils als Joker. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. Eine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit ist noch nicht getroffen.

Gespräche sollen bald beginnen

Wie die „Bild“ jetzt berichtet, wollen Spieler und Verein die Gespräche über eine letzte Verhandlung bald aufnehmen. Eine Verlängerung sei aber nur dann möglich, wenn Müller eine Reduzierung seines Grundgehalts hinnimmt. Statt wie bisher 17 Millionen Euro pro Jahr wollen die Bosse eine „wertschätzende“ Summe anstreben.

Doch es bleibt die Frage, ob Müller sich zum Ende seiner Karriere noch mal ein Jahr auf die Bank setzen will. Sollte er letztlich nicht verlängern, wäre seine Karriere allerdings nicht zwingend zu Ende.

In dem Bericht ist vom Interesse aus Amerika die Rede. So soll sich manches Team aus der MLS mit der Legende des FC Bayern München beschäftigen. Es wäre das Ende einer Ära, die seit bald 25 Jahren währt.