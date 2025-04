FC Bayern München: Nächster Müller-Hammer? Eberl packt aus

Das Beben um Thomas Müller bestimmt weiterhin die Schlagzeilen beim FC Bayern München! Mit der Klub-Legende wird nicht verlängert, er wird seine letzte Saison beim Rekordmeister spielen.

Und wie geht es für ihn weiter? Noch ist unklar, was Müller nach seinem Abschied vom FC Bayern München machen wird. Sportvorstand Max Eberl erklärt jetzt, dass der Profi beim Top-Klub bleiben soll – allerdings in einer anderen Position.

FC Bayern München: Eberl packt über Müller-Zukunft aus

Die Nachricht sorgte für einen Knall: Der FC Bayern München wird nicht mit Thomas Müller verlängern. Über diese Entscheidung zeigte sich der ehemalige Nationalspieler ganz und gar nicht erfreut. Viele Fans stellen sich seitdem die Frage: Beendet er jetzt seine Karriere? Wechselt er woanders hin?

Im Doppelpass auf Sport1 war Max Eberl zu Gast, und der Sportvorstand erklärte das Vorhaben mit dem Offensivspieler. „Wir haben mit Thomas eine Beziehung, und wenn er Bock dazu hat, dann soll er gerne dem Verein erhalten bleiben. Es wird definitiv so sein, dass er künftig etwas beim FC Bayern machen wird“, sagte Eberl.

Über die Zukunft von Müller wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder spekuliert. Auch darüber, wie es bei einem möglichen Karriereende weitergehen soll. So soll der Publikumsliebling weiterhin im Verein beschäftigt bleiben. In welcher Rolle nannte Eberl nicht.

„Habe einen Fehler gemacht“

Eberl äußerte sich auch zur Entscheidung, den Vertrag mit der Klub-Legende des FC Bayern München nicht zu verlängern. Der FCB-Boss ließ dabei tief blicken. „Am langen Ende kann man sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich so euphorisch war. Ich verstehe auch, dass Thomas mit diesem Gefühl in dieses Gespräch gegangen ist und am Ende enttäuscht war“, sagte Eberl.

Ende Januar hatte Eberl nämlich eine Vertragsverlängerung mit Müller in Aussicht gestellt. Doch ausgerechnet Ehrenpräsident Uli Hoeneß meldete sich über dieses Vorhaben in der Kinopremiere der Müller-Doku zu Wort und erklärte, dass es nicht dazu kommen wird.