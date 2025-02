FC Bayern München: Nationalspieler vor FCB-Wechsel? Jetzt geht ER selbst in die Offensive

Deutsche Nationalspieler und der FC Bayern München? Diese Paarung ging in der Vergangenheit schon oft Hand in Hand. Doch in den letzten Jahren sind die berüchtigten „Bayern-Blöcke“ im DFB-Team allmählich verloren gegangen. Vor allem Spieler des VfB Stuttgarts drängten sich zuletzt hervor.

Will man den jüngsten Transfer-Gerüchten Glauben schenken, möchte man das beim FC Bayern München schon bald wieder anders sehen. Nach der Verpflichtung von U21-Nationalkeeper Urbig könnte der nächste DFB-Star an Land gezogen werden. Er liebäugelt sogar selbst mit einem Wechsel!

FC Bayern München: Thiaw kann sich Deutschland-Rückkehr vorstellen

Auch in dieser Saison gehört Malick Thiaw beim AC Mailand, wenn er denn nicht gerade verletzt aussetzen muss, zum Stammpersonal. Mit seinen Leistungen hat sich der Innenverteidiger in den Dunstkreis der Nationalmannschaft gespielt, für die er bereits drei mal auflief. Um sich jedoch noch mehr auf das Radar von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu hieven, könnte ein Wechsel zurück nach Deutschland von Vorteil sein.

Für den 23-Jährigen wäre dieser Schritt zumindest kein Problem: „Ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Deswegen ist das definitiv ein Schritt, den ich mir für meine Zukunft vorstellen kann“. Worte, die man beim FC Bayern München sicher gerne hören dürfte. Denn wie die „Sport Bild“ berichtet, soll Thiaw bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Zettel stehen – unter anderem auch beim deutschen Rekordmeister.

Sommer-Wechsel wohl vom Tisch

Allzu große Hoffnungen auf einen Blitz-Wechsel des Ex-Schalkers sollten sich die Bayern-Fans allerdings wohl nicht machen: „Ich bin sehr glücklich bei Milan. Die Stadt ist super, der Verein riesig, mit einer tollen Historie“. Klingt nicht gerade danach, als würde der Defensivspezialist einen vorzeitigen Abschied aus der italienischen Metropole beabsichtigen.

Bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger müssen sich die Münchener Bosse also umorientieren. Im Sommer dürfte auf dieser Position jedoch sicherlich etwas passieren – der auslaufende Vertrag von Eric Dier wird wohl nicht verlängert.