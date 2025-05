FC Bayern München: Transfer-Doppelschlag – geht jetzt alles ganz schnell?

Ein mehr als nur spannender Sommer steht für den FC Bayern München bevor: Neben der Klub-WM wollen sich die Verantwortlichen nämlich auf dem Transfermarkt verstärken. Ein großes Ziel: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen.

Die Gerüchte um eine Verpflichtung des Superstars vermehren sich seit mehreren Tagen. Doch neben Wirtz könnte der FC Bayern München noch einen weiteren Hammer-Transfer tätigen.

FC Bayern München vor Doppel-Transfer?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Florian Wirtz beim FC Bayern München spielen wird. Die Frage ist nur: Wann? Während es zuletzt viele Gerüchte über einen Wechsel im Sommer gab, könnte es jetzt doch anders kommen. Der Edeltechniker von Bayer Leverkusen könnte nämlich noch eine Saison bei der Werkself spielen und erst dann zum Rekordmeister wechseln.

Wie die „tz“ berichtet, deutet aktuell alles darauf hin. So soll Wirtz bald schon einen Vertrag für die Saison 2026 unterschreiben, wo er sich den Münchenern anschließen soll. Der Transfer-Hammer soll noch in diesem Jahr verkündet werden. Derzeit geht es im Poker nur noch um die Ablösesumme.

Das bedeutet auch, dass die Bemühungen der Leverkusener um eine Vertragsverlängerung vergeblich waren. Bayer wollte Wirtz, der noch bis 2027 gebunden ist, langfristig halten. Dafür gibt es bei einem Wechsel eine dreistellige Millionensumme aus München. Aber der DFB-Star wird wohl nicht der einzige Abgang zum FCB sein.

Auch Tah zum FCB?

Auch an Jonathan Tah ist der FC Bayern München interessiert. Der Vertrag des 29-jährigen Innenverteidigers läuft aus, weshalb keine Ablöse an Bayer Leverkusen gezahlt werden muss. FCB-Sportvorstand Max Eberl will den deutschen Nationalspieler unbedingt verpflichten und bemüht sich intensiv um Tah.

Die Entscheidung liegt jetzt beim Abwehrstar. Schließlich gibt es noch einige andere Interessenten, die ihn verpflichten wollen: Dazu zählen unter anderem Real Madrid, der FC Barcelona und einige Vereine aus der Premier League.