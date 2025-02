FC Bayern München: Transfer-Absage vom FCB! Star schaut in die Röhre

Ist die Bundesliga-Meisterschaft entschieden? Nach dem aus Sicht des FC Bayern München schmeichelhaften 0:0-Unentschieden gegen Verfolger Leverkusen scheint der Acht-Punkte-Rückstand auf den FCB uneinholbar. Nach einem Jahr Pause dürfte die „Schale“ also an den deutschen Rekordmeister gehen.

Inmitten des Gipfeltreffens am Samstagabend (15. Februar) sorgte der FC Bayern München allerdings auch abseits des Rasens für Aufsehen. Ein Transfer-Flirt kassiert vom FCB nun eine deutliche Ansage – er muss sich anderweitig umschauen!

FC Bayern München: Tah-Wechsel vom Tisch

Jonathan Tah galt im vergangenen Sommer als eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Weil der Vertrag des Innenverteidigers in Leverkusen im Sommer 2025 ausläuft, erhofften sich viele Top-Klubs einen Schnäppchen-Transfer – so wohl auch die Bayern. Am Ende blieb der 29-Jährige der Werkself treu. Zumindest vorerst, denn im kommenden Sommer wird der deutsche Nationalspieler seine Zelte in Leverkusen endgültig abbrechen, wie er der „Süddeutschen Zeitung“ bereits verriet.

Kommt Tah nun zum Nulltarif nach München? FCB-Sportdirektor Christoph Freund macht dieser Theorie jetzt einen Strich durch die Rechnung: „Das ist aktuell kein Thema für uns. Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy.“

Muss der FCB in der Defensive nachlegen?

Trotz der aktuell stabilen Leistungen des Defensiv-Duos Upamecano und Kim könnten die Bayern-Bosse im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt tätig werden. Denn mit Eric Dier steht der etatmäßige Innenverteidiger Nummer drei vor einem FCB-Abgang, der Vertrag des Engländers läuft in wenigen Monaten aus.

Somit könnten die Münchener Bosse im Sommertransferfenster noch einmal in der Defensive nachlegen. Jonathan Tah dürfte man nun aber wohl aus dem Kandidatenkreis streichen.