Beim FC Bayern München einst vor dem Aus – wird er jetzt zum X-Faktor?

Serge Gnabry zeigte beim Bundesliga-Auftakt des FC Bayern München gegen RB Leipzig eine überragende Leistung. Der vielseitige Offensivspieler glänzte mit zwei Vorlagen und einigen starken Spielaktionen.

Neben Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz gehörte er zu den auffälligsten Akteuren beim überzeugenden 6:0-Sieg des FC Bayern München. Angedeutet hatte sich das allerdings nicht wirklich.

Gnabry überrascht beim FC Bayern München

Noch vor Wochen schien Gnabry vor dem Abschied beim FC Bayern München zu stehen. Seine Leistungen in der vorherigen Saison waren schwankend, dazu hatte er seinen Stammplatz verloren. Doch statt seiner wurden Leroy Sané, Kingsley Coman und weitere Talente abgegeben, während Gnabry selbst in München blieb.

Nun steigt seine Bedeutung wieder. Durch Verletzungen wie die von Jamal Musiala und die begrenzten Alternativen im Angriff ist Gnabry jetzt besonders wertvoll. Neben Neuzugang Luis Díaz stehen Coach Vincent Kompany nominell nur wenige Optionen zur Verfügung, was Gnabrys Vielseitigkeit zugutekommt.

Viel Lob für Gnabry

Joshua Kimmich lobte Gnabrys Leistung indes gegenüber der „Bild“ als „herausragend“ und betonte dessen außergewöhnliche Entscheidungen und Dynamik. Auch Trainer Vincent Kompany stellte klar: „Serge ist ein sehr unterschätzter Spieler. Er war in der Vergangenheit immer wieder wichtig in großen Spielen für den FC Bayern.“

Der einstige Verkaufskandidat scheint also eine Schlüsselrolle in der Offensive des FC Bayern München einzunehmen. Ein Verkauf rückt damit in weite Ferne.

