FC Bayern München: Heftige Forderung! Sane-Poker spitzt sich zu

Leroy Sane ist nach langer Verletzung langsam auf dem Weg zu seiner Top-Form. Beim Pokalsieg in Mainz (4:0) feierte er sein Startelf-Comeback und auch bei St. Pauli (1:0) stand er in der Anfangsformation von Vincent Kompany. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft am Ende der Saison aus, der FC Bayern München würde den Angreifer gerne halten.

Auch der Flügelspieler selbst soll bereits erst positive Signale an die Verantwortlichen des FC Bayern München gesendet haben. Dennoch könnte der Weg bis zur Vertragsverlängerung steinig werden – das liegt vor allem an dem finanziellen Rahmen eines möglichen Deals.

FC Bayern München: Sane soll auf Millionen verzichten

Weil VfB-Stürmer Deniz Undav die anstehenden Länderspiele verletzungsbedingt absagen musste, ist Leroy Sane erstmals seit der EM im Sommer wieder im Kreise der Nationalmannschaft. Die Nominierung unterstreicht, dass Sane auf dem besten Wege zu seiner alten Form ist. Schließlich hatte er lange mit einer Patellasehnenverletzung und den Folgenblessuren zu kämpfen.

Durch die jüngsten Auftritte hat er sich jedoch auch weiter für eine Vertragsverlängerung bei den Bayern empfohlen. Die FCB-Bosse wollen Sane halten und auch in Zukunft an der Säbener Straße sehen. Laut „Sky“ seit der deutsche Rekordmeister zuversichtlich, dass der 28-Jährige bleiben wird.

Ein entscheidender Knackpunkt könnte jedoch das Gehalt werden. Denn laut „Sky“ soll Bayern im Falle einer Vertragsverlängerung auf eine ordentliche Gehaltseinsparung pochen. Demnach müsste Sane auf zwei bis vier Millionen verzichten, um ein neues Arbeitspapier zu bekommen.

Sane zählt zu den Topverdienern des FCB

Derzeit soll der DFB-Star mit möglichen Boni knapp 20 Millionen Euro im Jahr verdient. Dabei sei sein Vertrag stark leistungsbezogen. Je öfter er also spielt und je besser liefert, desto mehr Geld gibt es am Ende. So oder so gehört er zu den bestbezahltesten Spielern beim deutschen Rekordmeister. Topverdiener soll laut „Fußballtransfers“ England-Kapitän Harry Kane sein.

Im Falle einer Vertragsverlängerung müsste Sane also etwas zurückstecken. Ob der Flügelflitzer sich darauf einlässt? Ein vorzeitiger Abschied im Winter ist jedenfalls wohl kein Thema. Bayern pokert auf die Vertragsverlängerung, sonst würde Sane ablösefrei gehen.