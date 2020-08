FC Bayern München – Paris Saint-Germain im Live-Ticker: FCB-Triple oder bayrische Enttäuschung?

Am Sonntagabend steigt in der Champions League das Finale FC Bayern München – Paris Saint-Germain.

Das Endspiel in der Champions League zwischen Bayern und PSG ist das Duell zweier europäischer Schwergewichte. Ein packendes Finale ist garantiert.

FC Bayern – Paris Saint-Germain im Live-Ticker

FC Bayern oder PSG – wer gewinnt die Champions League 2020?

Alle Infos zum Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bayern – PSG -:- (-:-)

Tore:

----------------

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Perisic – Lewandowski

PSG: Sergio Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat – Marquinhos – Ander Herrera, Paredes – di Maria, Mbappé, Neymar

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 22.08.2020, 21 Uhr

Ort: Estadio da Luz (Lissabon)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

----------------

16.03 Uhr: Thomas Müller kann es kaum noch abwarten. „Das wird ein tolles Finale“, sagt der Stürmer des FC Bayern: „Zwei große Mannschaften treffen aufeinander. Und wir wollen die Könige von Europa sein.“

12.39 Uhr: Einen klaren Favoriten gibt es in diesem Finale der Champions League nicht. Beide Teams sind auf allen Positionen top besetzt. Bei den Buchmachern haben die Bayern die Nase leicht vorn. Schließlich sind die Münchner in diesem Jahr in einer überragenden Form.

10.12 Uhr: Paris Saint-Germain gewann seine Gruppe ebenfalls souverän – vor Real Madrid, dem FC Brügge und Galatasaray Istanbul. Im Achtelfinale schaltete PSG den BVB in zwei packenden Partien aus. Im Viertelfinale setzt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel sich mit einer gehörigen Portion Glück gegen Atalanta Bergamo durch, ehe Paris im Halbfinale wesentlich deutlicher gegen RB Leipzig gewann (3:0).

8.54 Uhr: Werfen wir einen Blick zurück auf den Weg, den der FC Bayern bis in dieses Endspiel zurücklegte. In der Gruppenphase setzten die Münchner sich gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad durch. Anschließend bezwangen die Münchner den FC Chelsea 3:0 und 4:1. Im Viertelfinale gab es das jetzt schon legendäre 8:2 gegen den FC Barcelona. Und im Halbfinale musste Olympique Lyon mit 3:0 dran glauben.

Samstag, 22. August, 7.22 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.