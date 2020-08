FC Bayern München – Paris Saint-Germain im Live-Ticker: 1:0! Ausgerechnet Coman!

Am Sonntagabend steigt in der Champions League das Finale FC Bayern München – Paris Saint-Germain.

Das Endspiel in der Champions League zwischen Bayern und PSG ist das Duell zweier europäischer Schwergewichte. Ein packendes Finale ist garantiert.

FC Bayern – Paris Saint-Germain im Live-Ticker

FC Bayern oder PSG – wer gewinnt die Champions League 2020?

Alle Infos zum Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Bayern – PSG 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Coman (60.)

----------------

----------------

Mögliche Aufstellungen:

Bayern: Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Goretzka, Thiago – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski

PSG: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Juan Bernat – Marquinhos – Ander Herrera, Paredes – di Maria, Mbappé, Neymar

----------------

Spieldaten:

Anstoß: Sonntag, 22.08.2020, 21 Uhr

Ort: Estadio da Luz (Lissabon)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

----------------

85. Minute: Noch fünf Minuten - plus Nachspielzeit. Paris kommt derzeit nicht gefährlich vors Bayern-Tor. Können die Münchner den Sieg über die Zeit retten?

78. Minute: Ab in die Schlussphase! Kann PSG noch den Ausgleich erzwingen?

72. Minute: Draxler kommt bei PSG für Herrera. Kann der Ex-Schalker den Franzosen den Ausgleich bescheren?

70. Minute: Riesenchance für PSG!

Nach einem feinen Zuspiel von di Maria kommt Marquinhos 6 Meter vor dem Tor frei zum Abschluss und findet seinen Meister in Neuer.

62. Minute: Jetzt drängen die Bayern auf das 2:0. Wieder erreicht Coman eine Flanke - diesmal rettet Thiago Silva auf der Linie.

60. Minute: Tor für die Bayern!

Nach einer Flanke von Kimmich nickt Coman zum 1:0 ein.

52. Minute: In den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit geht es heiß her. Wir sehen einige Rudelbildungen. Wenn das so weitergeht, stehen hier nicht mehr lange 22 Spieler auf dem Platz.

46. Minute: Weiter geht's.

45.+1 Minute: Pause! Durchatmen!

45. Minute: Riesenchance für PSG!

Nach einem sehenswerten Angriff kommt Mbappé 10 Meter vor dem Tor frei zum Abschluss, trifft den Ball aber nicht richtig. Sein harmloses Schüsschen ist leichte Beute für Neuer.

37. Minute: Wir sehen eine packende Partie mit vielen gefährlichen Torraumszenen auf beiden Seiten. Wer setzt den ersten Punch?

25. Minute: Boateng muss verletzt runter. Süle kommt.

23. Minute: Und jetzt wieder PSG! Di Maria hämmert den Ball aus 8 Metern Richtung Lissaboner Innenstadt.

22. Minute: Riesenchance für die Bayern!

Lewandowski kommt im PSG-Strafraum an den Ball und setzt den Ball den Pfosten.

18. Minute: Riesenchance für PSG!

Neymar taucht frei vor Neuer auf und scheitert am Bayern-Keeper.

10. Minute: Intensive Anfangsphase! Beide Teams werfen alles in die Zweikämpfe. Große Chancen gab's aber noch nicht.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

20.56 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Let's go!

20.43 Uhr: Die Teams laufen sich warm. Allmählich steigt die Spannung. Wir wären dann so weit.

20.30 Uhr: Noch 30 Minuten bis zum Anstoß. Bayern oder PSG - wer gewinnt die Champions League? Gleich wissen wir mehr.

19.53 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei den Bayern rückt Coman für Perisic in die Anfangsformation. Bei PSG darf Keylor Navas von Beginn an ran.

15.54 Uhr: In Paris und München versammeln sich einige Fans an den Stadien, in Kneipen und Biergärten. Im Hinblick auf Corona-Schutzmaßnahmen sieht das nicht immer vorbildlich aus. Aber damit war wohl zu rechnen.

Sonntag, 23. August, 8.38 Uhr: Matchday! Heute Abend steigt in Lissabon das große Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain. Wer krönt sich zum europäischen Fußball-König?

16.03 Uhr: Thomas Müller kann es kaum noch abwarten. „Das wird ein tolles Finale“, sagt der Stürmer des FC Bayern: „Zwei große Mannschaften treffen aufeinander. Und wir wollen die Könige von Europa sein.“

12.39 Uhr: Einen klaren Favoriten gibt es in diesem Finale der Champions League nicht. Beide Teams sind auf allen Positionen top besetzt. Bei den Buchmachern haben die Bayern die Nase leicht vorn. Schließlich sind die Münchner in diesem Jahr in einer überragenden Form.

10.12 Uhr: Paris Saint-Germain gewann seine Gruppe ebenfalls souverän – vor Real Madrid, dem FC Brügge und Galatasaray Istanbul. Im Achtelfinale schaltete PSG den BVB in zwei packenden Partien aus. Im Viertelfinale setzt die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel sich mit einer gehörigen Portion Glück gegen Atalanta Bergamo durch, ehe Paris im Halbfinale wesentlich deutlicher gegen RB Leipzig gewann (3:0).

8.54 Uhr: Werfen wir einen Blick zurück auf den Weg, den der FC Bayern bis in dieses Endspiel zurücklegte. In der Gruppenphase setzten die Münchner sich gegen Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus und Roter Stern Belgrad durch. Anschließend bezwangen die Münchner den FC Chelsea 3:0 und 4:1. Im Viertelfinale gab es das jetzt schon legendäre 8:2 gegen den FC Barcelona. Und im Halbfinale musste Olympique Lyon mit 3:0 dran glauben.

Samstag, 22. August, 7.22 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.