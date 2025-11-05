Plötzlich wird Bayern-Star Diaz heftig bedroht – „Werde ich dich bis zum Karriereende unter Druck setzen“

Das Champions-League-Duell zwischen den Bayern und Paris bot alles: Spannung, Emotionen – und einen brutalen Aufreger. Beim 2:1-Sieg der Bayern zeigte Luis Diaz in der ersten Halbzeit ein Foul, das für PSG-Star Achraf Hakimi mit einer schweren Verletzung endete. Was folgte, waren Tränen, Social-Media-Drohungen und hitzige Diskussionen.

Kurz vor der Pause grätschte Diaz den Marokkaner von hinten um – und das ausgerechnet an dessen 27. Geburtstag! Während Hakimi weinend und vor Schmerzen gezeichnet vom Platz getragen wurde, entschied Schiedsrichter Maurizio Mariani zunächst auf Gelb. Erst nach Ansicht der Videobilder zeigte der Italiener folgerichtig die Rote Karte. Ex-Schiedsrichter Lutz Wagner analysierte bei „Prime Video“: „Er trifft ihn mit offener Sohle. Völlig überflüssig. Die Rote Karte ist absolut zwingend.“

Bayern-Foul: Journalist schießt scharf!

Die Szene hat weitreichende Konsequenzen: Der PSG-Star konnte den Prinzenpark nur an Krücken verlassen, zusätzlich trägt er eine stützende Orthese. Ob Hakimi rechtzeitig für den Afrika-Cup fit wird, ist fraglich. Das Turnier, das dieses Jahr von Marokko ausgerichtet wird, ist ein spezielles Ereignis. Nach 1988 darf das Land erneut Gastgeber sein – ein Traum für Hakimi und die Nationalmannschaft! Doch ohne ihn könnte dieser Traum platzen.

Wütende Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Journalist Said Amdaa aus Paris schoss auf „X“ besonders gegen Bayerns Diaz: „Luis Diaz, wenn du Hakimi vor dem Afrika-Cup verletzt, werde ich dich bis zum Ende deiner Karriere unter Druck setzen. Das ist für mich eine persönliche Angelegenheit.“ Später folgte ein weiterer Post: „Luis Diaz, du bist ein Verbrecher.“ Heftige Drohungen, die die Lage zusätzlich anheizen.

Bayern-Star Diaz bleibt in der Kritik

Mit Marktwert von 80 Millionen Euro ist Hakimi der wichtigste Spieler der marokkanischen Nationalmannschaft und Hoffnungsträger für den Titel.

Seine Tränen auf dem Platz zeigen deutlich, wie schlimm es ihn getroffen hat. Während der Schock für Marokko groß ist, feiern die Bayern ihren Sieg – doch die Diskussionen um Diaz und dieses brutale Foul werden wohl noch lange andauern!