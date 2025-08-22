Bitterer Rückschlag für den FC Bayern! Das hatten sich die Bosse anders vorgestellt

In dieser Saison wird der FC Bayern ganz genau nach Hamburg schauen. Denn mit Daniel Peretz spielt dort in diesem Jahr eine Leihgabe der Münchener. Der Hamburger SV hat jetzt kurz vor dem Bundesliga-Auftakt die Torwartfrage geklärt: Daniel Heuer Fernandes steht am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach im Tor.

Trainer Merlin Polzin setzt überraschend auf den erfahrenen Schlussmann, der die Mannschaft bereits in der 2. Bundesligaliga entscheidend geprägt hat. Bayern-Leihgabe Daniel Peretz bleibt vorerst Ersatzkeeper.

Bayern-Leihgabe mit Rückschlag

Polzin begründete seine Entscheidung mit der großen Erfahrung und Sicherheit, die Heuer Fernandes dem Team verleiht. Gleichzeitig lobte er Peretz, der sowohl sportlich als auch menschlich überzeugt. Der Schlussmann des FC Bayern, der im Sommer an den HSV ausgeliehen wurde, bleibt im Konkurrenzkampf eng am Stammkeeper dran.

Heuer Fernandes wird von Polzin aufgrund seiner großen Erfahrung bevorzugt. In der letzten Saison war er mit 31 Einsätzen eine zentrale Figur beim HSV-Aufstieg. Auch beim jüngsten knappen Pokalerfolg gegen den FK Pirmasens (2:1 n.V.) zeigte er, warum Polzin ihm das Vertrauen schenkt.

HSV-Entscheidung bitter für den FCB

Peretz hingegen, der im Sommer vom FC Bayern kam, soll den Druck auf Heuer Fernandes hochhalten. Der 25-Jährige spielt weiterhin eine Schlüsselrolle im Kader. Schließlich sei er laut Polzin im HSV-Kader teil der „Leadership-Group“.

Mit dieser Torhüter-Konstellation startet der HSV gegen Borussia Mönchengladbach. Die Entscheidung ist gefallen, aber der Einfluss von Bayern-Leihgabe Peretz bleibt für den HSV dennoch entscheidend. Für den FC Bayern ist dies natürlich dennoch eine bittere Nachricht. Eine Leihe schließen Vereine häufig mit dem Hintergrund aber, dass der Spieler dann die nötige Spielpraxis sammelt. In wie weit der Rekordmeister aber intern wirklich noch auf Peretz hofft scheint fraglich.

