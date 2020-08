FC Bayern München – Paris Saint-Germain: Unglaublich! YouTuber veräppelt tausende Fans

Stell dir vor du willst das entscheidende Spiel um die wichtigste Fußball-Vereins-Trophäe sehen und musst dann feststellen, dass du an der Nase herumgeführt wurdest. So ging es am Sonntagabend mehreren tausend Zuschauern beim Champions-League-Finale FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain.

Statt der Live-Partie Bayern München gegen Paris wurden einige Zuschauer Opfer eines fiesen Streichs.

FC Bayern München – Paris Saint-Germain: YouTuber streamt vermeintliches Finale

Am Sonntag gewann der FC Bayern München zum dritten Mal die Champions League und machte außerdem das zweite Triple der Vereinsgeschichte perfekt. Ein Kopfballtor von Kinglsley Coman nach rund einer Stunde, sowie mehrere Paraden von Manuel Neuer machten den Sieg am Ende perfekt.

Bayern München – PSG 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Coman (60.)

Um die Partie live sehen zu können, suchten viele Menschen im Internet nach einer Übertragungsmöglichkeit für dieses Spiel. Dabei wurden über zehntausende Fans auf einen vermeintlichen Live-Stream auf YouTube aufmerksam.

Dort hieß es im Titel verheißungsvoll „Paris Saint-Germain vs Bayern Munich / LIVE Streams UEFA Champions League 2020“. Zeitweise sahen in der Übertragung über 11.000 Zuschauer zu. Doch die Sache hatte einen Haken.

Auch im „richtigen” Spiel konnten am Ende die Bayern um Lewandowski jubeln. Foto: imago images / Poolfoto

Nicht Wenige dürften sich gewundert haben, dass sie bei der Übertragung eine mit Fans volle Allianz Arena, alte Bayern-Trikots sowie Spieler wie Franck Ribery zu Gesicht bekamen. Das Problem an der Sache war nämlich das Folgende: Statt des Finals zeigte der Kanal die Aufzeichnung einer Begegnung der beiden Schwergewichte aus dem Jahr 2017.

Damals trafen die Bayern und PSG schon in der Gruppenphase aufeinander. Wie auch in diesem Jahr setzten sich damals die Münchener erfolgreich durch. 3:1 hieß es am Ende nach Toren von Robert Lewandowski, Corentin Tolisso (2x) und Kylian Mbappe.

ZDF-Experte sorgt für Diskussionen

Auch wenn vielen Fans sicherlich schnell aufgefallen sein dürfte, dass sie sich im falschen Film befanden, dürfte sich der Betreiber des Kanals ins Fäustchen gelacht haben. Sein Streich hatte jedenfalls trotzdem Erfolg.

Zuschauer in Deutschland hatten das Problem ohnehin nicht. Mit Sky, DAZN und ZDF übertrugen gleich drei Anbieter das Finale zwischen Bayern München und Paris St. Germain. Beim ZDF sorgte vor allem der neue Experte für hitzige Diskussionen (Hier die Hintergründe>>). (mh)