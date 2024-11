FC Bayern München: Transfer-Paukenschlag im Anmarsch – FCB zieht Zorn auf sich

Es musste ja so kommen! Wann immer ein Bundesliga-Spieler der Top-Mannschaft übermäßig gut performt, ist er kurz darauf beim FC Bayern München im Gespräch. So ist es auch in diesem Fall.

Zugegeben: Die bisherige Saison von Omar Marmoush ist eine reine Sensation. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt schießt Tore am Fließband. Seine Hochform bekam auch der FC Bayern München bereits zu spüren. Und jetzt streckt der Rekordmeister wohl die Fühler aus.

FC Bayern München an Marmoush dran

Marmoush ist derzeit eines der heißesten Eisen, die die Bundesliga zu bieten hat. Zehn Tore in neun Spielen stehen auf dem Konto des Ägypters. Vom 2. bis 7. Spieltag traf er durchgehend. Auch als die Frankfurter den Bayern Anfang Oktober ein 3:3 abrangen, war er mit zwei Toren und einer Vorlage der überragende Mann.

Folgerichtig hat er es jetzt auf die Einkaufsliste der Münchener geschafft. Das zumindest berichten „Bild“-Reporter Jörg Althoff und „Sky“. Laut dem Pay-TV-Sender habe der FC Bayern München sogar bereits erste Gespräche initiiert.

Ersatz für Sane?

Diese hätten zwischen Verein und Management des Spielers stattgefunden. Dabei soll es um die generelle Möglichkeit eines Wechsels im kommenden Sommer gegangen sein. Sportvorstand Max Eberl gelte als großer Marmoush-Fan und sehe ihn als möglichen Ersatz für Leroy Sane.

Allerdings: Der Deal würde den FCB einiges kosten. Marmoush hat in Frankfurt Vertrag bis 2027, sein Marktwert schoss in den vergangenen zwei Jahren auf 40 Millionen in die Höhe – Tendenz steigend. Und in Sachen Gehalt wollen Berater und Spieler sicherlich auch entsprechende Summen sehen.

FC Bayern München: Fans wütend

Selbstredend kommen die Meldungen des Bayern-Interesses in Frankfurt so gar nicht gut an. Es ist ein leidiges Thema, dass der Rekordmeister stets die besten Spieler anderer Top-Klubs holt – so stellen es zumindest die Fans dar. Eintracht Frankfurt erlitt einst selbst einen solchen Verlust: als Bayern München Sebastian Rode ablösefrei holte.