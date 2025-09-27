Bayern-Schock! Weltklub will wohl Olise

Nach einem beeindruckenden Bundesliga-Jahr in der vergangenen Saison ist der FC Bayern auch in die neue Spielzeit stark gestartet. Eine Konstante ist dabei besonders hervorzuheben: Michael Olise.



Der Flügelstürmer wechselte im vergangenen Sommer für knapp 50 Millionen Euro zum Rekordmeister. Nach einer überragenden ersten Saison und konstanten Leistungen zeigt nun offenbar Real Madrid Interesse an dem französischen Ausnahmespieler.

Olise bei Bayern eine Konstante

24 Tore und 26 Vorlagen im letzten Jahr – dafür wurde Olise mit Platz 30 beim Ballon d’Or ausgezeichnet. Auch in der aktuellen Saison lässt der 21-Jährige nicht nach: Schon drei Tore und zwei Assists in nur vier Spielen sprechen für sich. Olise hat sich beim FC Bayern zu einem der besten Flügelspieler der Welt entwickelt.

Kein Wunder, dass dies auch anderen europäischen Top-Klubs nicht entgangen ist. Gerüchte um Interessenten wie den FC Liverpool oder Manchester City machten bereits die Runde. Doch nun kommt ein weiterer Weltklub ins Spiel: Wie Transfer-Insider Alex Nixon berichtet, soll auch Real Madrid Olise ins Visier genommen haben.

Olise zu den Königlichen?

Real Madrid betrachtet den Franzosen offenbar als eines der Hauptziele für den kommenden Sommer. Für den FC Bayern ist das sehr gefährlich, denn die Strahlkraft der Königlichen ist einzigartig. Könnte Olise der Versuchung widerstehen? Schwer vorstellbar allerdings, dass die Münchener bereit wären, ihren Leistungsträger ziehen zu lassen. Olise besitzt einen Vertrag bis 2029 und der FC Bayern plant offenbar, diesen langfristig zu verlängern.

Wie die „Bild“ berichtet, möchte der Klub den Vertrag nicht nur verlängern, sondern auch Olises Gehalt anpassen. Schließlich gehört er aktuell noch nicht zu den Topverdienern bei den Münchenern – auf dem Platz hat er sich diesen Status jedoch längst verdient.