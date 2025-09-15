Doch nicht unverkäuflich? Bayern München überrascht mit Preisschild für Star-Spieler

Es wurde viel über den Transfersommer des FC Bayern München diskutiert und an vielen Stellen auch kritisiert. Doch eines ist nach drei Spieltagen klar: Der Rekordmeister hat ein überragendes Team auf dem Platz, das seine Bundesliga-Gegner teilweise überrollt.

Neuzugang Luis Diaz ist dabei voll eingeschlagen. Aber der FC Bayern München kann weiterhin auch auf bekannte Gesichter setzen, wie etwa Michael Olise, der bereits im vergangenen Sommer zum FCB wechselte. Berichten zufolge wurde der jetzt mit einem Mega-Preisschild versehen.

Olise beim FC Bayern München eingeschlagen

Olise wechselte im letzten Jahr für knapp über 50 Millionen Euro von Crystal Palace zu Bayern München – und ist sofort eingeschlagen. 55 Spiele, 20 Tore, 23 Vorlagen – und die Auszeichnung als Bayern-MVP in seiner ersten Saison. Ein Volltreffer von Max Eberl und Co. auf dem Transfermarkt.

Olise beeindruckt vor allem durch seine Konstanz, denn auch in dieser Saison setzt er seine Top-Leistungen fort. In den ersten drei Bundesligaspielen hat er erneut drei Tore erzielt. Ein unverzichtbarer Spieler für den FC Bayern München. Doch ist ein Verkauf dennoch möglich? Wie das britische Portal „Football Insider“ berichtet, hat der Rekordmeister Olise mit einem Preisschild versehen.

Preisschild für Olise?

Und dieses Preisschild hat es in sich: 115 Millionen Euro soll Olise kosten, falls ein Interessent anklopft. Dem Bericht zufolge gibt es bereits einen Verein, der ein Auge auf den Bayern-Star geworfen hat: der FC Liverpool. Für Mo Salah, der bereits 33 Jahre alt ist, könnte Olise ein spannender Nachfolger werden.

Doch warum sollte der FC Bayern München überhaupt ein Preisschild für Olise festlegen? Sollte ein so entscheidender Spieler nicht unverkäuflich sein? Es ist kaum vorstellbar, dass der Rekordmeister wirklich verhandlungsbereit wäre, selbst wenn die „Reds“ anklopfen würden. Aber das Transferfenster ist ohnehin geschlossen. Ob es in Zukunft konkreter um einen möglichen Olise-Abgang werden könnte, bleibt abzuwarten.