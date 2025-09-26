Bittere Nachricht für den FC Bayern: Es ist das Ende einer Ära

Manchmal sind auch dem FC Bayern München die Hände gebunden! Bisher war das Oktoberfest für den deutschen Rekordmeister immer ein Monat zum Feiern. Vor allem die Heimspiele sorgten für Freude bei Fans und Verein.

Pünktlich zur Wiesn waren die Partien in der Allianz Arena immer etwas Besonderes. Feierstimmung auf den Rängen, Sondertrikots auf dem Rasen… Doch das wird sich ändern. Denn in den nächsten Jahren wird das nicht mehr möglich sein.

FC Bayern: Keine Heimspiele während der Wiesn mehr

Wenn der FC Bayern München am 5. Bundesliga-Spieltag Werder Bremen empfangen wird, ist es das vorerst letzte Wiesn-Spiel. Doch warum eigentlich? Der neue Pflichtspielkalender des Weltverbands FIFA ist der Grund. Ab der kommenden Saison wird sich nämlich so einiges ändern.

Bis 2030 wird es künftig während der Oktoberfestzeit eine Länderspielpause geben. Der Fußball-Weltverband legt die bisherigen Fenster im September und Oktober 2026 zu einem großen und längeren Zeitraum zusammen. Das ist dann ab sofort immer Mitte September der Fall.

Beim deutschen Rekordmeister ist man über den Verlust dieser großen Tradition natürlich überhaupt nicht erfreut. „Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe“, so Sportvorstand Max Eberl in der „tz“.

Auch kein Wiesn-Trikot mehr?

Es gehe „ein Stück bayerischer Tradition verloren, das viele Fans des FC Bayern zu Recht bedauern. Auch wir als Klub freuen uns immer auf diese besonderen Festtage“, erklärt Eberl weiter.

Das ist aber noch nicht alles. Zum Oktoberfest bietet sich für die Münchener auch immer an, ein Wiesn-Trikot rauszubringen. Wenn es in Zukunft keine Heimspiele mehr zum Oktoberfest geben wird, ist es durchaus möglich, dass der Bundesligist auch auf diese besonderen Jerseys verzichten wird. Einige bittere Änderungen, die die Fans und der Verein nun verkraften müssen.