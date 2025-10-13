FC Bayern München reibt sich schon die Hände – Juwel-Klausel ein echter Coup?

Noel Aseko Nkili ist der neue Shootingstar bei Hannover 96! Mit seinen starken Auftritten im Mittelfeldzentrum hat sich der 19-Jährige in die Herzen der Fans und seines Trainers Christian Titz gespielt. Der 19-Jährige wechselte Anfang des Jahres per Leihe vom FC Bayern München nach Niedersachsen.

Und dort ist das Juwel schon nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Es wäre also wenig überraschend, wenn Hannover schon mit dem Gedanken spielen würde, die im Leihvertrag verankerte Kaufoption zu ziehen. Doch auch der FC Bayern München ist abgesichert und reibt sich angesichts der Entwicklung schon die Hände.

FC Bayern München bleibt clever und flexibel

Wie der „Kicker“ berichtet, könnte Hannover den Mittelfeldmotor für nur eine Million Euro fest verpflichten, ein echtes Schnäppchen! Angesichts der bisherigen Leistungen und eines möglichen Aufstiegs bedürfte es da wohl nur wenig Nachdenkzeit.

Für den Rekordmeister wäre es jedoch ein bitterer wie schneller Verlust eines Juwels. Doch der FC Bayern München hat vorgesorgt. Die Münchner besitzen eine Rückkaufoption und könnten den Youngster zurückholen, wenn es ihnen beliebt. Wie der „Kicker“ jetzt berichtet, soll die Klausel bei gerade mal 1,5 Millionen Euro liegen.

Spiel mit den Optionen des FC Bayern München

Das Szenario ist ein cleverer Schachzug der Bayern: Selbst wenn Hannover die Kaufoption zieht, macht der Rekordmeister bei einem Rückkauf kaum Verlust. Mehr noch: Vielleicht bekommt man letztlich sogar sehr günstig einen Spieler, der der eigenen Mannschaft helfen kann – oder den man anderweitig teurer verkaufen kann. So bleibt die Zukunft von Aseko Nkili offen, während sich Hannover 96 darauf konzentriert, mit seinem Jungstar eine erfolgreiche Saison zu spielen – idealerweise mit dem Aufstieg in die Bundesliga!