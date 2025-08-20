Top-Klub will Nkunku! Korb für Bayern München?

Christopher Nkunku könnte die Lösung für den FC Bayern München sein, nachdem Nick Woltemades Transfer nicht zustande kam. Das Interesse der Bayern am Angreifer des FC Chelsea ist groß.

Doch jetzt könnte der Deal sich verkomplizieren für den FC Bayern München. Denn ein internationaler Top-Klub zeigt Interesse an dem Franzosen, nachdem sie für einen anderen Spieler eine Absage erhalten haben.

Bayern München im Wettbewerb um Nkunku

Auch Inter Mailand möchte Nkunku wohl verpflichten. Zuvor bemühte sich Inter noch um Ademola Lookman, verlor jedoch aus wirtschaftlichen Gründen das Interesse. Inter Mailand sieht in Nkunku eine interessante Option. Für den 27-Jährigen könnten sich dadurch neue Zukunftsperspektiven ergeben.

+++ Star-Ansage hat es in sich! Bosse des FC Bayern im Fokus +++

Bayern München hingegen will den Spieler lieber ausleihen, während Chelsea auf einen dauerhaften Transfer besteht. Laut „CaughtOffside“ könnte diese Uneinigkeit Inter in die Karten spielen.



Christopher Nkunku bevorzugt FCB

Nkunku selbst favorisiert laut Fabrizio Romano einen Wechsel zu Bayern München. Der Angreifer kennt die Bundesliga gut aus seiner Zeit bei RB Leipzig. 2022/23 wurde er mit 16 Treffern Torschützenkönig. In Chelsea hat er bislang keinen festen Platz und fehlte zuletzt sogar im Kader.

Hier mehr News für dich:

Nkunkus Zukunft beim FC Bayern München dürfte jetzt von zügigen Verhandlungen abhängen. Das Transferfenster schließt am 1. September. Ob der Wechsel gelingt, wird sich also bald zeigen. Für München könnte Nkunku eine entscheidende Verstärkung im Sturm sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.