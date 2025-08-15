Preisschild enthüllt! So viel soll Nkunku dem FC Bayern kosten

Der FC Bayern hat weiterhin Verstärkungen für die Offensive im Blick. Nick Woltemade gilt bereits seit Wochen als Transferziel Nummer eins. Doch die Verhandlungen mit dem VFB Stuttgart scheinen keinen entscheidenden Durchbruch zu finden.

Daher beschäftigt sich der Rekordmeister erneut mit Christopher Nkunku, dessen Ablösesumme seit dem vergangenen Winter deutlich gesunken sein soll. Laut „Bild“ könnte der 27-jährige Franzose jetzt für eine deutlich geringere Summe zur Verfügung sein.

FC Bayern und Nkunku: Flexibilität für die Offensive

Im Winter hatte der FC Bayern von einer Verpflichtung Nkunkus abgesehen, da der FC Chelsea damals noch 70 Millionen Euro forderte. Mittlerweile stehen die Bayern aber mit Nkunkus Umfeld in engem Kontakt. Auch da im Podcast „Bayern-Insider“ jetzt berichtete wird, dass Nkunku für eine Ablöse zwischen 35-40 Millionen zu haben sein soll. Sein Berater Pini Zahavi tauschte sich in diesem Sommer bereits mehrfach mit den Münchnern aus, unter anderem bei den Gesprächen um Leroy Sane und Jonathan Tah.

Nkunku, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig und Spieler von RB Leipzig, passt hervorragend zum aktuellen Bedarf des FC Bayern. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass der vielseitige Offensivspieler auf Bayerns Shortlist ganz oben steht. Besonders nach dem Abgang von Kingsley Coman könnte er die Rolle auf den Außenbahnen übernehmen. Zudem wäre Nkunku eine Backup-Option für das Zentrum, falls Jamal Musiala ausfällt.

Nkunku-Deal möglich

Beim FC Chelsea steht Nkunku noch bis 2029 unter Vertrag. Dennoch gilt er beim Klub aufgrund der starken Konkurrenz im Angriff als Streichkandidat. Chelsea, aktuell erfolgreicher Titelträger in der Conference League und Klub-WM, scheint bereit, sich von Nkunku zu trennen, um den Kader zu verkleinern.

Die Personalie ist für den FC Bayern auch wegen finanzieller Überlegungen spannend. Nkunkus aktuelle Ablöse wäre gegenüber seiner Winterbewertung ein echtes Schnäppchen. Ob der FC Bayern die Gelegenheit nutzt, bleibt aktuell jedoch offen. Wie Fabrizo Romano jetzt nochmals berichtete, wäre der Franzose zumindest sehr offen für einen Wechsel nach München.

