Nächste Absage für den FC Bayern München! Rückschlag für Eberl und Co.

Der FC Bayern München hat im Transfersommer den nächsten Dämpfer erlitten – diesmal im Poker um Christopher Nkunku. Laut „Bild“ droht der Wechsel des 27-Jährigen vom FC Chelsea zu scheitern. Nkunkus Berater Pini Zahavi sprach am Rande der Premier-League-Partie von Chelsea gegen Crystal Palace mit den Verantwortlichen der Blues.

Nach dem Treffen übermittelte er den Bayern enttäuschende Nachrichten: Die Situation ist festgefahren. Nkunku wird aktuellen Tendenzen zufolge mindestens eine weitere Saison in London bleiben müssen, da die Verhandlungen zwischen beiden Klubs alles andere als einfach verlaufen.

FC Bayern München hofft weiter auf Nkunku

Trotz der verhärteten Fronten bleibt ein Funken Hoffnung, denn Nkunku möchte laut der „Bild“ selbst gerne wechseln. Für den FC Bayern München ist der Franzose ein zentraler Transferwunsch, den insbesondere Sportvorstand Max Eberl vorantreibt. Anders als beim geplatzten Transfer des Stuttgart-Stürmers Nick Woltemade übernimmt Eberl hier die Hauptverantwortung. CEO Jan-Christian Dreesen soll hingegen bei diesen Gesprächen nicht federführend sein.

Nkunku, der noch bis 2029 an den FC Chelsea gebunden ist, war bereits vor Monaten auf die Wunschliste des FC Bayern München gelangt. Eberl hatte ihn im Winter verpflichten wollen, doch damals forderte Chelsea eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro. Der Preis war für die Münchner zu hoch. Nun bevorzugt der deutsche Rekordmeister eine Leihe, während Chelsea weiterhin auf einen Verkauf drängt.

Der FC Bayern München unter Zeitdruck

Die Bayern hatten gehofft, dass Zahavi nach seinem Treffen mit Chelseas Verantwortlichen neue Dynamik in die Gespräche bringen würde. Doch stattdessen verschärfte sich die Unsicherheit. Der Wechsel von Nkunku steht zunehmend auf der Kippe. Der Stürmer war 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gewechselt. Seine Klasse und Vielseitigkeit im Angriff machen ihn für den FC Bayern München besonders attraktiv.

Nach dem Abgang von Kingsley Coman, der für 35 Millionen Euro zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien wechselte, drängen die Bayern auf offensive Verstärkung, zumal bereits der Woltemade-Deal geplatzt ist.

