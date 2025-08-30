FC Bayern vor Jackson Hammer! Doch bei diesem Detail bleibt den Fans die Luft im Hals stecken

Der FC Bayern schnappt sich wohl noch einen Star-Spieler! In den letzten Tagen hatte es sich schon angedeutet, am Samstagmorgen (30. August) verdichteten sich die Gerüchte dann stark. Der deutsche Rekordmeister steht vor einer Verpflichtung von Nicolas Jackson.

Bei Chelsea London spielt der Mittelstürmer keine Rolle mehr und soll jetzt beim FC Bayern für Furore sorgen. Ein Leihgeschäft steht offenbar bevor. Doch die vereinbarte Summe der Klubs alarmiert die Fans.

FC Bayern mit Nicolas einig

Wie sowohl Fabrizio Romano als auch „Sky“ einstimmig berichtet, hätten sich beide Vereine auf ein Leihgeschäft verständigt. Demnach handle es sich um eine Leihe bis zum Ende dieser Spielzeit. Nicolas soll dabei nicht nur als Sturm-Back-up für Harry Kane fungieren, sondern kann auch auf die Flügel ausweichen.

+++ Auch spannend: Bayern München droht der nächste Transfer-Rückschlag! Eberl kann nur zusehen +++

Bemerkenswert: Für die Leihe legt der FC Bayern offenbar rund 15 Millionen Euro auf den Tisch! Das wäre die vierthöchste Leihgebühr in der Fußballgeschichte. Gemessen an den Diskussionen ums Geldsparen beim Rekordmeister ein spannendes Detail.

Fans gehen sofort steil

Und die Reaktion der Fans lässt entsprechend auch nicht lange auf sich warten. Die hohe Leihgebühr schießt für viele den Vogel ab. „15 Mio. Leihgebühr für ein Jahr. Bayern kann man nicht mehr ernst nehmen“, schreibt ein Fußballfan auf „X“. Ein anderer bezeichnet die Gebühr als den krönenden Höhepunkt „des peinlichsten Transfersommers, den der FC Bayern lange erlebt hat.“

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch andere stimmen zu: „15 Millionen Leihgebühr sind geisteskrank lächerlich“ oder „Was haben die gesoffen?“ ist ebenfalls zu lesen.

FC Bayern besitzt Klausel

Zudem sollen die Bayern über eine mögliche Kaufoption verfügen. Diese liegt laut Berichten bei rund 65 Millionen Euro, die das Gesamtpaket zu einem 80-Millionen-Euro-Deal machen würden.

Mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Jackson war vor zwei Jahren für rund 37 Millionen Euro von Villareal in die Premier League gewechselt. Mit insgesamt 24 Toren konnte er zwar auf sich aufmerksam machen, doch zuletzt spielte er im XXL-Kader der „Blues“ keine Rolle mehr. Um die Fans auf seine Seite zu ziehen, muss er beim FC Bayern angesichts der Leihgebühr auf jeden Fall ordentlich performen.