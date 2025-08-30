Bayern-Deal wohl geplatzt! Nicolas Jackson zurück nach London?

Der FC Bayern sucht seit Monaten verzweifelt nach Verstärkungen für die Offensive. Ursprünglich stand Nick Woltemade ganz oben auf der Wunschliste. Doch eine Einigung mit dem VfB Stuttgart kam nicht zustande und der Stürmer wechselte stattdessen zu Newcastle United.

Daraufhin schlug der FC Bayern einen neuen Weg ein. Die Lösung war gefunden: Nicolas Jackson vom FC Chelsea sollte nach München kommen. Der Deal war so gut wie sicher und schien bereits beschlossen. Doch jetzt ist der Transfer wohl geplatzt.

FC Bayern muss Jackson-Deal abhaken

Der FC Bayern und der FC Chelsea hatten sich auf einen Leihrekord geeinigt. Jackson sollte für 15 Millionen Euro – eine Rekordsumme für eine Leihe ohne Kaufpflicht – für ein Jahr an die Säbener Straße kommen. Der Stürmer war bereits mit einem Privatjet nach München geflogen und soll sogar schon gelandet sein.

Doch kurz vor den Unterschriften kam die überraschende Wende: Laut „The Athletic“ hat Chelsea den Transfer kurzfristig gestoppt. Der Grund für das Scheitern des Deals ist eine Verletzung bei den „Blues“.

Verletzung sorgt für Rückzieher

Chelsea reagiert offenbar auf die Verletzung von Stürmer Liam Delap, der sich im Duell mit dem FC Fulham eine Oberschenkelverletzung zuzog und mehrere Monate ausfallen wird. Um Delap zu ersetzen, möchte Chelsea Jackson offenbar zurück nach London bestellen.

Die Absage wird den FC Bayern und insbesondere Sportchef Max Eberl hart treffen. Nach langer Suche dachten die Münchner, endlich die passende Verstärkung gefunden zu haben. Doch nun müssen sie wohl wieder von vorne beginnen. Allerdings drängt die Zeit – das Transferfenster ist nur noch wenige Stunden geöffnet . Ob die Bayern bis dahin noch einen passenden Ersatz finden werden, wird sich schon bald zeigen. Oder kommt es in der Jackson-Saga zu einer weiteren Wende?