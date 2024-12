FC Bayern München: Schock-Nachrichten! Kompany verkündet sie selbst

Die schlechten Nachrichten beim FC Bayern München reißen nicht ab! Nach der bitteren Verletzung von Harry Kane und der Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) folgen die nächsten Rückschläge für den Rekordmeister.

Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (7. Dezember, 15.30 Uhr) verkündet Cheftrainer Vincent Kompany die Ausfälle von zwei Stars vom FC Bayern München.

FC Bayern München: Bittere Ausfälle gegen Heidenheim

Wenige Tage nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen ist der FC Bayern München in der Bundesliga auf Wiedergutmachung aus. Gegen den 1. FC Heidenheim soll es jetzt nach zwei sieglosen Spielen wieder ein Erfolg her. Vor der Pokal-Pleite spielte der Rekordmeister nur 1:1 bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende.

Auch interessant: FC Bayern München: Bosse hoffen auf Verlängerungs-Hammer – doch es droht plötzlich Gefahr

Gegen die Heidenheimer muss der FCB allerdings auf zwei Stars verzichten. Wie Vincent Kompany auf der Spieltags-PK bekannt gab, muss der Top-Klub auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Der 38-Jährige klage erneut über Rippenbeschwerden.

Bereits Ende November hatte Neuer Rippenprobleme. Kompany erklärte, dass Daniel Peretz im Tor stehen wird. Der Israeli hatte Neuer bereits im DFB-Pokal ersetzt, als der Stammkeeper mit einer Roten Karte vom Platz geflogen war. Sven Ulreich ist seit dieser Woche zwar wieder zurück im Teamtraining, fehlte zuletzt jedoch knapp vier Wochen aufgrund von persönlichen Gründen.

FCB ohne Neuer und Gnabry

Der FC Bayern München muss auch noch auf Serge Gnabry verzichten. „Er ist nicht dabei“, erklärte Kompany. Der Flügelflitzer fiel vergangene Woche im Topspiel gegen Borussia Dortmund schon aus, spielte gegen Leverkusen ein paar Minuten. Nun wird er erneut nicht zur Verfügung stehen.

Mehr Nachrichten für dich:

Neben Neuer und Gnabry muss der FCB weiterhin auf Hiroki Ito (Aufbau nach Mittelfußbruch), Joao Palhinha (Muskelbündelriss), Harry Kane (Muskelfaserriss im Oberschenkel), und Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) verzichten.