Jamal Musiala mit Mega-Aussagen – Bayern-Fans hören gespannt hin

Es war der Schreckmoment aller FC Bayern-Fans in diesem Sommer. Während der ersten Auflage der neu eingeführten Klub-WM verletzte sich Jamal Musiala schwer: Wadenbeinbruch und ein ausgekugeltes Sprunggelenk lautete die bittere Diagnose.

Nach einem unglücklichen Zweikampf mit dem Ex-PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma, waren sich alle Fußball-Fans einig: Musiala wird man in diesem Jahr nicht mehr auf dem Platz sehen. Doch der Bayern-Superstar hat ganz andere Pläne.

Musiala hofft auf frühes Comeback beim FC Bayern

„Ich nehme mir die Zeit, will kein Datum nennen. Aber bei dem Fortschritt, den ich bislang gemacht habe, würde ich sagen: Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten. Wenn ich wieder auf den Platz gehe, dann möchte ich bereit sein“, sagte der 22-Jährige der „Sport Bild“.

Worte die jedem Bayern-Fan Hoffnung schenken. Musiala noch in diesem Jahr für ein Pflichtspiel auf dem Platz zu sehen, war nach dieser Horror-Verletzung unvorstellbar, doch der 22-jährige hat dieses Ziel fest vor Augen. „Meinem Fuß geht es gut, der Heilungsprozess verläuft nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen.“, fügte Musiala hoffnungsvoll hinzu.

Musiala sieht keine Schuld bei Donnarumma

Der neue Manchester-City-Torwart Donnarumma musste nach dem Zweikampf gegen Musiala ordentlich Gegenwind einstecken – auch von Akteuren wie Max Eberl oder Manuel Neuer. Doch Musiala sieht die Schuld überhaupt nicht beim Torhüter. „Er ist zum Ball gegangen und hat das nicht mit Absicht gemacht. Ich bin nicht sauer auf Donnarumma, danach hat er sich bei mir gemeldet. Es ist alles gut, so etwas passiert.“

Mit einem Instagram-Post entschuldigte sich Donnarumma nach dem Spiel bei Musiala, der ihm aber dort schon überhaupt keine Schuld zuschieben wollte. Für Musiala bleibt jetzt nur das Ziel fit zu werden und schnellstmöglich wieder beim FC Bayern einzusteigen – auch im Hinblick auf die WM 2026.