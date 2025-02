FC Bayern München: Mega-Ablöse fällig – Premier-League-Star zum FCB?

Der FC Bayern München steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Die Verträge zahlreicher Profis laufen zum Saisonende aus, dazu stehen einige FCB-Stars vor einer ungewissen Zukunft – vor allem um Leroy Sane ranken sich zahlreiche Abgangsgerüchte.

Nun könnte der FC Bayern München sein erstes Transferziel für den kommenden Sommer ausgemacht haben. Der Blick von Max Eberl und Co. geht in die Premier League – für diesen Offensiv-Star müsste der deutsche Rekordmeister wohl tief in die Tasche greifen!

FC Bayern München: Mitoma im Visier

95 Millionen Euro. So viel bot der saudische Spitzen-Klub Al Nassr im vergangenen Wintertransferfenster für Kaoru Mitoma. Eine Versuchung, der Brighton & Hove Albion widerstehen konnte. Der Verein von Trainer Fabian Hürzeler lehnte die Mega-Offerte ab, der Japaner bleibt vorerst erst an der englischen Südküste. Doch das könnte sich schon im Sommer ändern.

Denn wie „TBR Football“ berichtet, soll sich unter anderem der FC Bayern München mit Mitoma befassen. Ein Sommerwechsel könnte vor allem dann zum Thema werden, wenn Spieler wie Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Leroy Sane – deren Zukunft beim FCB alles andere als sicher ist – den deutschen Rekordmeister tatsächlich verlassen sollten. Mitoma selbst soll einem Wechsel zu einem europäischen Top-Klub indes offen gegenüberstehen.

Große Konkurrenz für den FCB

Sollten die Bayern ihre Bemühungen um den Japaner tatsächlich intensivieren, müssten sich die Münchener Bosse wohl auf namhafte Konkurrenz gefasst machen. Unter anderem der SSC Neapel soll ein Auge auf den Linksaußen geworfen haben.

Ein weiteres Hindernis für den FC Bayern München: Die hohe Preis für Mitoma. Derzeit erscheint es unwahrscheinlich, dass sich Brighton in den Verhandlungen auf eine Ablösesumme einlässt, die die 95 Millionen Euro – welche Al-Nassr erst vor wenigen Wochen auf den Tisch legte – deutlich unterschreitet. Ein Wechsel von Mitoma nach München erscheint derzeit also eher unwahrscheinlich.