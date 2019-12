FC Bayern München mit fieser Spitze: FCB stichelt ausgerechnet gegen IHN

Der FC Bayern München durfte in dieser Woche mal wieder durchatmen. Nach den beiden Pleiten in der Liga gegen Leverkusen und in Gladbach (jeweils 1:2) feierte der deutsche Meister in der Champions League einen 3:1-Erfolg gegen Tottenham.

In der Partie ging es für den FC Bayern München sportlich zwar nur noch um die viel zitierte goldene Ananas. Dennoch war der Erfolg in der Champions League für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wichtig, um das eigene Selbstverständnis wieder gerade zu rücken.

FC Bayern München mit Spitze

Kaum hatten die Bayern wieder in die Erfolgsspur gefunden, da waren die Münchner auch schon wieder zum Scherzen aufgelegt. Bei Instagram veröffentlichte der Verein eine Story, in der sich der Klub eine kleine Spitze nicht verkneifen konnte.

Auf dem Foto waren Bayern-Star Robert Lewandowski und Tottenham-Coach Jose Mourinho zu sehen. Dazu schrieb der FC Bayern: „The Special One…und Jose Mourinho.“

"The Special One and Jose Mourinho", scherzten die Bayern nach der Partie gegen Tottenham. Foto: Instagram / FC Bayern

Mit diesen Worten stichelten die Bayern gegen den Trainer der „Spurs“, der sich selbst einst den Spitznamen „The Special One“ verpasst hatte. Für die Bayern hingegen ist spätestens seit dieser Saison Robert Lewandowski der „Special One“. Der Pole trifft wie am Fließband und bricht einen Rekord nach dem anderen.

Ausgerechnet Jose Mourinho wurde von den Bayern aufs Korn genommen. Der Portugiese galt nach der Entlassung von Niko Kovac als heißer Kandidat für den Trainerposten an der Säbener Straße.

Faire Geste: Jose Mourinho wünschte dem verletzten Kingsley Coman eine gute Besserung. Foto: imago images/MIS

Bayern – Tottenham: So lief das Spiel

Über weite Phasen verlief die Partie genauso ereignisarm wie Fans es befürchtet hatten. Schließlich standen die Bayern und Tottenham bereits vor Anpfiff als Gruppensieger bzw. –zweiter fest.

In der 14. Minute brachte Kingsley Coman die Bayern in Führung. Sechs Minuten später glich Ryan Sessegnon für die Gäste aus London aus.

Philippe Coutinho setzte den Schlusspunkt in der Partie zwischen den Bayern und Tottenham. Foto: imago images/MIS

Kurz darauf gab es den großen Schockmoment für die Münchner: Torschütze Coman knickte ohne Fremdeinwirkung um und musste verletzt ausgewechselt werden. Erste schlimme Befürchtungen sollten sich jedoch nicht bewahrheiten. Der Franzose wird „nur“ für die drei verbleibenden Hinrundenspiele ausfallen.

Thomas Müller brachte die Bayern wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff erneut in Führung, ehe Coutinho (64.) den 3:1-Endstand herstellte. (dhe)