Verwirrung um Superstar-Klausel! Muss der FC Bayern nun zittern?

Michael Olise ist zweifelsfrei schon jetzt einer der besten Transfers des FC Bayern München in den vergangenen Jahren – vielleicht sogar der beste! Schon beim Saisonstart gegen Leipzig verzückte er die Fans des Rekordmeisters mit zwei Toren. Umso schockierter reagierten diese bei den jüngsten Berichten rund um den Franzosen.

Wie „Kicker“ und „taz“ berichten, soll es in Olises Vertrag beim FC Bayern München eine Ausstiegsklausel geben! Diese könnte es ihm schon in naher Zukunft ermöglichen, den Verein für eine festgeschriebene Summe zu verlassen. Aus München kommen zumindest keine Dementi.

FC Bayern: Klausel bei Olise?

Nur ungern schreiben Vereine neuen Spielern eine Ausstiegsklausel in den Vertrag. Kein Wunder, so verliert man die gesamte Verhandlungskontrolle, sollte ein interessierter Verein die vereinbarte Summe auf den Tisch legen. Und wenn man dadurch gleich auch noch einen seiner besten Spieler verliert, ist das doppelt bitter.

Genau dieses Szenario fürchten die Fans des Rekordmeisters jetzt aber. Laut „Kicker“ verhärten sich die Gerüchte, dass Olise eine Klausel haben könnte, die demnach ab 2026 aktivierbar wäre. Nach dann zwei Jahren könnte das Abenteuer FC Bayern dann wieder vorbei sein.

Auffällige Aussagen

Nun könnten die Verantwortlichen des Deutschen Meisters allen Gerüchten einen Riegel vorschieben und eine Klausel dementieren. Doch das tun sie nicht. „Unser klarer Wunsch aber ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist“, sagte etwa Sportdirektor Christoph Freund am Rande des Pokal-Spiels gegen Wiesbaden.

Ein Dementi ist das definitiv nicht – und somit befeuert Freund irgendwie sogar noch die Gerüchteküche und Ängste. Olise war vergangenen Sommer für rund 53 Millionen Euro in den Süden der Republik gewechselt. Seinen Marktwert hat er seither schon in den dreistelligen Bereich gesteigert. Zwölf Tore und 18 Vorlagen gelangen in seiner Premieren-Saison für den FC Bayern gelungen. Bis auf Harry Kane kann niemand auch nur ansatzweise solche Zahlen vorweisen – weshalb ein Abgang (und dann auch noch für eine nicht verhandelbare Summe) richtig bitter wäre.