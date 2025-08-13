Max Eberl keilt gegen Kritiker aus! Bayern-Boss mit krasser Ansage

Florian Wirtz war der große Wunschspieler von Bayern in diesem Sommer, entschied sich jedoch für einen Wechsel zum FC Liverpool. Auch andere Transfers scheiterten. Lange Zeit war es für den deutschen Rekordmeister ein überschaubarer Transfer-Sommer.

Laut Wirtz’ Vater hatte jedoch das Konzept von Liverpool-Trainer Arne Slot Vorrang. Gespräche mit Eberl und Trainer Vincent Kompany hätten weniger überzeugt. Eberl zeigt sich trotz der Absage mit Bayerns bisherigen Verpflichtungen zufrieden.

Bayern-Boss Eberl wehrt sich

Eberl erklärte jedoch in der „Sport Bild“ selbstbewusst: „Wer behauptet, der FC Bayern hätte international an Strahlkraft für Topstars verloren, der kennt den Markt nicht. Der FC Bayern bekommt jeden Spieler, wenn er dafür bereit ist, die aufgerufenen Summen zu zahlen.“ Damit deutet Eberl an, dass der Wirtz-Transfer vor allem aus finanziellen Gründen scheiterte.

„Wir hatten eine klare Idee von unserer neuen Offensive. Wenn ich mir beispielsweise nun ein Quartett mit Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala und jetzt auch Luis Diaz auf dem Rasen vorstelle, haben wir mit Sicherheit eine der gefährlichsten Angriffsreihen in Europa“, machte Eberl deutlich. Der Sportchef ist von seinem Kader und vor allem der Offensive enorm überzeugt.

++ Nächstes Transfer-Beben? Bayern München nimmt Premiere-League-Stürmer ins Visier ++

Die neue Offensive von Bayern wirkt trotz verpasster Transfers enorm stark. Kane, Olise, Musiala und Diaz bilden ein beeindruckendes Quartett. Die langfristige Planung des Teams bleibt jedoch ein Ziel. Nick Woltemade vom VfB Stuttgart könnte die nächste Verstärkung sein, die Bayern sichern möchte. Doch die Verhandlungen mit den Schwaben gestalte sich als enorm schwieig.

Komplizierte Verhandlungen für Bayern

Woltemade ist selbst hoch motiviert, zu Bayern zu wechseln. Doch die Ablösegespräche mit Stuttgart sind kompliziert. Die Schwaben fordern eine hohe Summe, über die derzeit verhandelt wird. Trotz dieser Herausforderungen agiert der deutsche Rekordmeister weiter ambitioniert.

Weitere News:

Eberls Aussage unterstreicht: Der FCB bleibt einer der attraktivsten Vereine für Topspieler weltweit. In der aktuellen Transferphase ist der Eindruck ein anderer und doch gibt sich der Bayern-Boss weiter selbstbewusst!