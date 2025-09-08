Der Transfersommer des FC Bayern endete mit einem Wechsel-Wahnsinn rund um Nicolas Jackson, der dann letztendlich seinen Weg nach München fand. Die Verpflichtung von Jackson kann wohl sinnbildlich für den Transfersommer des FC Bayern gesehen werden.

Trotz einer Mannschaft voller Superstars die Max Eberl letztendlich zusammengestellt hat, startet der FC Bayern laut Uli Hoeneß als Außenseiter in die neue Champions-League-Saison. Anders sieht das Lothar Matthäus. Er hält die Münchner weiterhin für konkurrenzfähig, obwohl er den Transfersommer des Rekordmeisters groß in Frage stellt.

FC Bayern im internationalen Vergleich

„Sie hätten gerne Transfers sowohl bei Einkäufen als auch bei Verkäufen durchgezogen“, so Matthäus. Wunschspieler wie Florian Wirtz, Nick Woltemade oder Williams konnten jedoch nicht verpflichtet werden. Die Bemühungen von Eberl blieben teilweise erfolglos betont Matthäus.

Der FC Bayern hat auf dem Transfermarkt große Konkurrenz hat. Die finanzstarke Premier League und Vereine, die von Investoren aus Nahost unterstützt werden, bereiten den Münchnern erhebliche Schwierigkeiten. Wirtz entschied sich beispielsweise nach langen Verhandlungen gegen den FC Bayern und für den FC Liverpool. Auch Woltemade wechselte für 85 Millionen Euro nach Newcastle, obwohl er zunächst nach München wollte. Trotz verpasster Transfers ist Matthäus überzeugt, dass der FC Bayern international mithalten kann – wenn das Team verletzungsfrei bleibt.

FC Bayern dominiert die Bundesliga

In der Bundesliga bleibt der FC Bayern für Matthäus das Maß aller Dinge. „Die Meisterschaft geht nur über den FC Bayern“, betonte er. Kein anderer Verein, auch nicht Borussia Dortmund, Leipzig oder Leverkusen, erreiche das Niveau der Münchner. Der BVB habe zuletzt versucht, defensive Schwächen zu kompensieren, bleibt jedoch aufgrund vieler verletzter Spieler ein Unsicherheitsfaktor.

Auch im Vergleich zu Teams wie Frankfurt sieht Matthäus den FC Bayern klar im Vorteil. National bleibt der Verein das Nonplusultra. Gleichzeitig müsse man jedoch langfristig investieren, um Vereinen wie dem FC Liverpool oder Real Madrid wieder näherzukommen. Ob die Verantwortlichen – insbesondere Max Eberl – eine Strategie finden, diese Lücke zu schließen, bleibt abzuwarten. Doch eines scheint sicher: Der FC Bayern wird auch in den kommenden Jahren National und International eine große Nummer bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.