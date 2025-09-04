Heftiger Schlag für Ex-Bayern-Star – es kommt knüppeldick

Schon in der vergangenen Rückrunde ist er vom FC Bayern ausgeliehen worden, in diesem Sommer folgte dann der endgültige Abgang: Nach drei Jahren in München ist Mathys Tel fest zu Tottenham Hotspur gewechselt.

Nach durchwachsenen Jahren bei den Bayern möchte Tel in London den großen Durchbruch angreifen. Doch zu Beginn der neuen Saison setzte es gleich mal einen herben Rückschlag für den jungen Franzosen.

Tel nach Bayern-Abgang am Boden

Knapp 35 Millionen legte Tottenham für Tel auf den Tisch. Nach einer ordentlichen Leihe in der Rückrunde haben sich die Spurs entschieden, den 20-Jährigen fest zu verpflichten. Ein Vertrauensvorschuss seitens des Top-Klubs.

Doch wenigen Wochen später scheint er schon keine große Rolle mehr zu spielen. Am Mittwoch (3. September) haben die Spurs um Chefcoach Thomas Frank den Kader für die anstehende Champions-League-Ligaphase bekannt gegeben. Nicht dabei: Mathys Tel.

Das Ex-FCB-Juwel gehört nicht zu den 25 Spielern auf der A-Liste. Auch auf der B-Liste für Profis, die nach dem 1. Januar 2004 geboren worden sind, kann er keine Berücksichtigung finden, da er noch keine zwei aufeinanderfolgenden Jahre das englische Top-Team gespielt hat.

Nächste Enttäuschung für Tel

Somit wird er in dieser Ligaphase nicht zum Einsatz kommen. Wenn die Spurs also international spielen, wird er von der Tribüne oder von der Couch aus zuschauen müssen. Ein bitteres Szenario für den Youngster! In der noch jungen Saison kam er bislang nur sporadisch zum Einsatz und sammelte noch nicht wirklich viele Minuten.

Den Start in die neue Saison wird sich Tel anders vorgestellt haben. Schließlich hat er die Bayern in Richtung London verlassen, um mehr Spielzeit zu bekommen und sich besser entwickeln zu können.